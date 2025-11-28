Tucson Baseball Team recibirá a Mexicali en el Estadio Yaquis

El Estadio Yaquis será la casa del Tucson Baseball Team los días 3 y 4 de diciembre, cuando el equipo reciba a los Águilas de Mexicali en una serie atípica derivada de los problemas que la nueva organización de la Liga Mexicana del Pacífico ha enfrentado para poder jugar en Arizona.

A pocos días del inicio de la Temporada 2025-2026, el equipo que ingresó en sustitución de los Mayos de Navojoa anunció que, debido a un problema de visas, no podría disputar sus juegos en Tucson. La directiva aseguró que trabaja para resolver la situación lo antes posible y así poder ofrecer espectáculo en territorio estadounidense.

Desde entonces, el Tucson Baseball Team acordó con el resto de los clubes no modificar el calendario y disputar como local sus series en los estadios de los equipos a los que originalmente recibiría en el Kino Veterans Memorial Stadium.

Así fue como Tucson jugó como local en el Estadio Yaquis durante la serie del 24 al 26 de octubre.

TRES JUEGOS EN DOS DÍAS A PRECIO ESPECIAL

Este viernes 28 de noviembre, Tucson Baseball Team regresa al Estadio Yaquis como visitante en la segunda serie de la temporada contra Ciudad Obregón.

De acuerdo con el calendario oficial, Yaquis viajaría del 2 al 5 de diciembre a Los Mochis, mientras que a Tucson le correspondía recibir a los Águilas de Mexicali. En lugar de jugar como local en la ciudad fronteriza de Baja California, se habría llegado a un acuerdo con el Club Yaquis para realizar esa serie en Ciudad Obregón.

Sin embargo, se informó que la serie entre Tucson y Mexicali comenzará el miércoles, con el primer juego programado a las 7:10 p.m., y los boletos tendrán un costo de solo 50 pesos. El jueves habrá doble cartelera: el primer partido iniciará a las 5:10 p.m. y el segundo se jugará 30 minutos después de concluido el primero. Para esa jornada, el precio del boleto será de 100 pesos.

Del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, Yaquis regresará a Ciudad Obregón para recibir a los Tomateros de Culiacán, mientras que Tucson visitará a los Cañeros de Los Mochis.