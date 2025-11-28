  • 24° C
Yaquis de Obregón abre serie con paliza

Vence a Tucson por pizarra de 10-4; este sábado continúa la serie

Nov. 28, 2025
El equipo de casa llegó ganando 10-0 a la parte alta de la novena entrada.
Felipe González, abridor de Ciudad Obregón, navegó por aguas tranquilas durante siete entradas completas y consiguió su cuarta victoria de la campaña, al guiar a los Yaquis de Obregón al triunfo sobre Tucson Baseball Team por marcador de 10-4.

La tercera entrada fue de pesadilla para Tucson, luego de que el abridor Jorge Sauceda recibiera seis carreras, convirtiéndose en una losa muy pesada para las aspiraciones del visitante en el Estadio Yaquis.

El equipo de casa llegó ganando 10-0 a la parte alta de la novena entrada. Una tibia reacción de Tucson, con tres carreras, fue todo su aporte ofensivo, insuficiente para dar alcance a los locales.

Por los visitantes destacó José Ureña, obregonense, quien conectó cuadrangular con un hombre a bordo.

Obregón pisó la registradora en par de ocasiones en la primera entrada baja sobre los lanzamientos de Jorge Sauceda. La pesadilla para Tucson continuó en la baja de la tercera, donde los Yaquis timbraron seis veces para colocar el marcador 8-0. En la cuarta entrada baja, la tribu sumó dos más para el 10-0.

Los visitantes intentaron rebelarse en la parte alta de la novena entrada, donde anotaron cuatro carreras, pero fueron insuficientes para alcanzar a Ciudad Obregón. Finalmente, la pizarra quedó 10-4.

imagen-cuerpo

LANZADORES DEL PARTIDO 

Por Obregón abrió y ganó Felipe González, con siete entradas completas, permitiendo un imparable, regalando dos bases y ponchando a tres contrarios. Después desfilaron dos lanzadores más.

Por Tucson abrió Jorge Sauceda, quien cargó con la derrota tras lanzar apenas dos entradas completas, permitir seis imparables, siete carreras, otorgar cuatro bases por bolas y ponchar a dos rivales. Luego vinieron cuatro relevistas más.

Este sábado continúa la serie. Por Obregón, buscando asegurarla, subirá a la loma Orlando Lara; mientras que por Tucson, tratando de empatar la contienda, lanzará Daniel De La Fuente.

El partido comenzará en punto de las 6:10 p.m.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

