Flamengo vence a Palmeiras y conquista su cuarta Copa Libertadores

A los 67 minutos, Giorgian De Arrascaeta ejecutó un centro desde el tiro de esquina que encontró la cabeza de Danilo para el gol definitivo

Nov. 29, 2025
Flamengo mantuvo la ventaja con autoridad y logró el triunfo.
Flamengo volvió a demostrar su grandeza continental. El Mengao derrotó 1-0 a Palmeiras en el Estadio Nacional de Lima y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025, sumando así su cuarto título en la historia del torneo. Danilo se convirtió en el héroe de la noche al marcar, de cabeza, el gol que definió la final y desató la fiesta rojinegra.

El duelo revivía el cruce decisivo de 2021 en Montevideo, donde Palmeiras había celebrado. Esta vez, Flamengo llegaba a Lima con el recuerdo de su coronación en 2019 y con la firme intención de volver a tocar la gloria.

ASÍ FUE EL PARTIDO 

Desde el pitazo inicial, el equipo carioca salió decidido a imponer condiciones. Presionó alto, dominó el mediocampo y generó las ocasiones más claras. Sin embargo, también pasó sobresaltos pues Erick Pulgar cometió un durísimo planchazo sobre Fuchs que bien pudo haber terminado en expulsión, pero el árbitro Darío Herrera solo mostró tarjeta amarilla, decisión que dejó desconcertados a muchos.

La balanza terminó por inclinarse en el complemento. A los 67 minutos, Giorgian De Arrascaeta ejecutó un centro perfecto desde el tiro de esquina que encontró la cabeza de Danilo, quien mandó la pelota al fondo de la red para el 0-1 definitivo. Flamengo sostuvo el resultado con autoridad y terminó celebrando una nueva página dorada en su historia.

Con esta consagración, el Flamengo acumula ahora cuatro títulos de Libertadores: 1981, 2019, 2022 y 2025, convirtiéndose en el club brasileño con más conquistas del torneo.

César Leyva
