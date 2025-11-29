  • 24° C
Deportes

América vs Monterrey: Las Águilas anotan 2 en primer tiempo y empatan marcador global

Un gol de Alejandro Zendejas al minuto 30 del primer tiempo mantiene vivas las esperanzas de los azulcremas

Nov. 29, 2025
Con este marcador América conseguiría el pase a Semifinal.
El América saltó al Estadio Ciudad de los Deportes obligado a remar contracorriente tras caer 2-0 en la Ida ante Monterrey en el BBVA, y al descanso ya dio el primer paso para la remontada.

Con un intenso inicio, las Águilas encontraron el 1-0 al minuto 30 gracias a un zurdazo de Alex Zendejas desde fuera del área, tras asistencia de Jonathan dos Santos.

El gol prendió al Estadio Ciudad de los Deportes y empujó a un América que incluso rozó el segundo antes del descanso, con un cabezazo de Rodrigo Aguirre que se estrelló en el travesaño en el 45´+2. Monterrey, por su parte, resistió con intervenciones clave de Canales y Berterame en ataque, aunque sin lograr inquietar demasiado a Luis Malagón.

El árbitro agregó minutos demás al partido y en el 59 del primer tiempo Raúl Zúñiga, Disparó con la derecha desde muy cerca y anotó el gol que le da el empate global a su equipo.

César Leyva
