América vs Monterrey: Las Águilas anotan 2 en primer tiempo y empatan marcador global

El América saltó al Estadio Ciudad de los Deportes obligado a remar contracorriente tras caer 2-0 en la Ida ante Monterrey en el BBVA, y al descanso ya dio el primer paso para la remontada.

Con un intenso inicio, las Águilas encontraron el 1-0 al minuto 30 gracias a un zurdazo de Alex Zendejas desde fuera del área, tras asistencia de Jonathan dos Santos.

El gol prendió al Estadio Ciudad de los Deportes y empujó a un América que incluso rozó el segundo antes del descanso, con un cabezazo de Rodrigo Aguirre que se estrelló en el travesaño en el 45´+2. Monterrey, por su parte, resistió con intervenciones clave de Canales y Berterame en ataque, aunque sin lograr inquietar demasiado a Luis Malagón.

El árbitro agregó minutos demás al partido y en el 59 del primer tiempo Raúl Zúñiga, Disparó con la derecha desde muy cerca y anotó el gol que le da el empate global a su equipo.

¡El marcador lo abrió Alejandro Zendejaaaaas! pic.twitter.com/7q7arNxxrH — Club América (@ClubAmerica) November 29, 2025