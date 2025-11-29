Yaquis deja en el terreno a Tucson

El panameño Allen Córdoba se puso el traje de héroe al pegar imparable en el fondo del décimo segundo inning para dejar regados en el terreno a los Tucson Baseball Team y así adjudicarse la victoria y la serie por marcador de 7-6.

Luego de aprovechar el corredor de cortesía y el descontrol de los lanzadores del equipo visitante, llegó Córdoba y, al primer lanzamiento, envió la carrera de la diferencia, culminando un partido que dio comienzo a las 6:05 de la tarde y terminó a las 10:57 de la noche.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Tucson atacó los lanzamientos de Orlando Lara, aprovechando un titubeo y anotándole tres carreras; sin embargo, Obregón no se achicó y se acercó en la baja del mismo primer episodio con par de anotaciones.

La carrera del empate cayó en la segunda entrada baja y la pizarra se colocó 3-3.

Tucson volvió a tomar el mando del juego al aumentar su marcador con dos carreras en la parte alta de la séptima entrada.

Obregón se sacudió la derrota y, en la baja del noveno episodio, empató sensacionalmente el marcador a cinco carreras, enviando el juego a entradas extras.

Tucson, aprovechando el corredor de cortesía en la parte alta del décimo episodio, anotó la del despegue y puso el marcador 6-5. Obregón respondió en la baja de ese mismo capítulo y empató nuevamente a seis carreras, manteniendo el juego más vivo que nunca.

Fue hasta el fondo del décimo segundo episodio cuando Allen Córdoba encontró la casa llena y, al primer lanzamiento, conectó el imparable que definió el encuentro.

LANZADORES DEL ENCUENTRO

Por Obregón abrió y salió sin decisión Orlando Lara, a quien se le sigue negando el quinto triunfo. Lanzó por espacio de cinco entradas completas, aceptó cinco anotaciones, regaló dos bases por bolas y ponchó a dos contrarios. Desfilaron cinco lanzadores más, entre ellos Efraín Contreras, quien se quedó con la victoria.

Por Tucson abrió y salió sin decisión Daniel de la Fuente, con labor de tres entradas y dos tercios. Desfilaron siete lanzadores más; el último fue Alberto Leyva, quien cargó con el fracaso.

Este domingo culmina la serie. Yaquis va por la limpia y enviará a Fernando Sánchez al centro del diamante; enfrente tendrá a Dakota Chalmers. El partido dará comienzo en punto de las 5:00 pm.