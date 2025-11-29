Toluca avanza a semifinales tras eliminar a Juárez en marcador global 2-1

Toluca aseguró su pase a las semifinales del torneo tras empatar 0-0 ante Juárez en el Nemesio Diez, resultado suficiente gracias al 2-1 obtenido en la ida. Los Diablos Rojos controlaron el partido, manejando los tiempos y defendiendo la ventaja global para consolidarse entre los cuatro mejores del campeonato.

Aunque el marcador final no reflejó emociones, el encuentro tuvo intentos ofensivos constantes, principalmente por parte de Toluca.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Desde el inicio, Paulinho y Helinho probaron su puntería desde media y larga distancia, pero la defensa fronteriza y la falta de precisión impidieron que el marcador se moviera.

Juárez, obligado por la desventaja global, respondió con disparos de José Luis Rodríguez y Denzell García, pero la sólida defensa escarlata, liderada por Pereira y Gallardo, frustró cualquier intento de reacción. El equipo local recurrió incluso a faltas tácticas para mantener el control y la ventaja.

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda mitad, Toluca continuó insistiendo en ampliar la diferencia con Marcel Ruiz y Nicolás Castro generando las oportunidades más claras. Juárez dependió de individualidades como Castilho y Pizarro, sin poder superar la organización defensiva del rival. El portero Sebastián Jurado mantuvo vivas las esperanzas fronterizas, pero no pudo cambiar el resultado.

Los últimos minutos se caracterizaron por cambios estratégicos y un Juárez volcado al ataque, mientras Toluca reforzó la contención con la entrada de Héctor Herrera, asegurando el cierre del partido sin sobresaltos.

Con este resultado, Toluca avanza a semifinales. Ahora los Diablos Rojos se preparan para un nuevo desafío con la mira puesta en la final y un posible bicampeonato, mientras Juárez se despide del torneo dejando buenas sensaciones, aunque insuficientes para continuar.