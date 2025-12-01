Chicharito Hernández deja Chivas y analiza ofertas para continuar su carrera

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas. El delantero mexicano terminó su contrato con el Guadalajara y el club decidió no renovarlo, por lo que su última imagen como rojiblanco será el penal fallado en la eliminación de cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul.

De acuerdo con información de Sergio Dipp (ESPN), la salida del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana no significa su retiro. Chicharito tiene intenciones de seguir activo y ya analiza varias ofertas para definir su futuro.

"El ´Chicharito´ sale de Chivas, termina su contrato, pero eso no quiere decir que se retira. Javier Hernández quiere seguir jugando; tiene ofertas y las estará evaluando", señaló el periodista.

Este tiene que ser el ÚLTIMO partido de Javier Hernández con Guadalajara.



Si se retira o no, es problema de él, pero "Chicharito" hoy se quiso comer la gloria y echó a perder una temporada completa de Chivas. pic.twitter.com/26RLTiptp5 — León Lecanda (@Leonlec) December 1, 2025

LAS OPCIONES PARA SU FUTURO

Entre las opciones que contempla el atacante se encuentra un posible regreso a la MLS, donde ya jugó entre 2020 y 2023 con Los Angeles Galaxy.

La segunda etapa de Hernández con el Guadalajara, que se extendió por dos años, quedó marcada por el penal fallado al minuto 85 del duelo de vuelta ante Cruz Azul, acción que pudo enviar a Chivas a las semifinales. Finalmente, el conjunto celeste avanzó con marcador global 3-2.

Chicharito cerró esta etapa con 40 partidos, 4 goles, una asistencia y 1,655 minutos disputados entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.