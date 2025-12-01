Capacitan a entrenadores y cuerpo técnico de box en Cajeme

Se llevó a cabo un taller de capacitación dirigido a entrenadores y cuerpos técnicos de box amateur de la región, con el objetivo de actualizar y fortalecer los conocimientos sobre las reglas y lineamientos de World Boxing, organismo que rige la práctica competitiva a nivel internacional.

La jornada, organizada por la Liga Municipal de Boxeo en coordinación con la Asociación de Boxeo de Sonora, tuvo como sede las instalaciones del Instituto del Deporte, escenario que recibió a un total de 30 asistentes entre entrenadores, auxiliares, formadores y personal técnico que trabaja directamente en el desarrollo de talentos dentro del boxeo local.

El taller fue impartido por el profesor Juan Bautista Sosa Pérez, representante de la Asociación de Boxeo de Sonora, quien compartió su amplia experiencia en reglamentación, arbitraje y criterios actualizados para la correcta conducción de peleas oficiales. Durante varias horas se revisaron aspectos clave como las nuevas interpretaciones de faltas, los ajustes en la puntuación, la normatividad aplicable al equipamiento y el rol del cuerpo técnico antes, durante y después de cada combate.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar activamente a través de preguntas, análisis de situaciones reales y ejemplos prácticos, lo que permitió reforzar criterios y unificar criterios de trabajo entre los distintos gimnasios y equipos del municipio. Esta dinámica se convirtió en un punto de encuentro valioso, especialmente para quienes buscan elevar el nivel competitivo de sus boxeadores en torneos estatales y nacionales.

Al finalizar la capacitación, se realizó la entrega oficial de certificados de participación, avalados tanto por la Liga Municipal como por la Asociación de Boxeo de Sonora. Este reconocimiento no solo acredita la actualización profesional de los entrenadores, sino que respalda su preparación para dirigir y formar deportistas bajo los estándares más recientes del boxeo organizado.

Con actividades como esta, las autoridades municipales y estatales continúan impulsando la profesionalización del boxeo en la región, apostando por entrenadores mejor preparados y un cuerpo técnico que trabaja con bases sólidas. Sin duda, un paso firme para seguir construyendo un boxeo más competitivo, seguro y con visión de futuro.