Deportes

Dragones de Obregón destaca en Copa Interestatal de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas

La competencia se desarrolló a lo largo de una intensa semana de actividades, en la que cada escuadra disputó partidos de alto nivel

Dic. 01, 2025
La Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte fue sede de la Copa Interestatal de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas, un torneo oficial que reunió a clubes representativos de distintos municipios de Sinaloa, además de equipos invitados procedentes del estado de Sonora.

Durante varios días, el complejo deportivo se convirtió en el punto de encuentro para atletas que demostraron su talento, disciplina y pasión por esta modalidad del baloncesto adaptado, que continúa creciendo en la región gracias al impulso de organizaciones, entrenadores y deportistas comprometidos.

PANORAMA

La competencia se desarrolló a lo largo de una intensa semana de actividades, en la que cada escuadra disputó partidos de alto nivel, mostrando un gran dominio técnico y táctico. El torneo culminó este pasado domingo con la coronación del equipo local, Jaguares de Los Mochis (blanco), que se quedó con el título tras mantener un desempeño sólido y constante durante toda la jornada. Como subcampeón finalizó la escuadra de Ráfaga Cañera de Navolato, que también tuvo una destacada participación y se mantuvo en la pelea hasta los últimos encuentros.

El tercer lugar fue para el conjunto invitado Dragones de Ciudad Obregón, que continúa fortaleciendo su proceso competitivo. En la cuarta posición concluyó Jaguares de Los Mochis (negro), mientras que el quinto lugar correspondió al representativo de Jaguares de Mazatlán. Finalmente, en la sexta posición terminó la escuadra de Tiburones de Puerto Peñasco, un equipo que ha mostrado avances importantes en su desarrollo deportivo.

Cabe destacar que el equipo Dragones de Ciudad Obregón atraviesa una etapa de preparación intensa y constante. Apenas unos días antes, el conjunto había participado en un torneo similar realizado en su propia ciudad, y sin descanso viajó hasta Los Mochis para competir nuevamente, demostrando su compromiso por elevar su nivel y mantenerse activo en el calendario regional.

La Copa Interestatal no solo permitió la convivencia entre atletas y entrenadores, sino que reafirmó el impacto positivo del deporte adaptado y la importancia de seguir promoviendo espacios que impulsen la inclusión, el talento y la competencia en igualdad de condiciones.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

