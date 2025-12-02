Yaquis de Obregón propina paliza a Cañeros

Los Yaquis de Obregón tuvieron una noche redonda al abrir la serie frente a los Cañeros de Los Mochis en el Chevron Park, donde la ofensiva sonó fuerte y el pitcheo lució dominante para construir un triunfo contundente de 10-0.

La escuadra de la antigua Cajeme impuso condiciones desde temprano y no soltó la ventaja en ningún momento, aprovechando cada error y cada descuido del rival.

El cubano Odrisamer Despaigne vivió una de sus mejores actuaciones de la campaña. Con gran control y agresividad en la zona, silenció por completo a la ofensiva esmeralda durante seis entradas completas.

Apenas permitió tres imparables, otorgó tres bases por bolas y recetó cuatro ponches, guiando a los Yaquis a un triunfo que les permite iniciar la serie con el pie derecho. Tras su sólida labor, fue respaldado por dos relevistas que mantuvieron el cero en la pizarra.

ASÍ FUERON LAS CARRERAS DE YAQUIS

A la ofensiva, Obregón encontró ritmo desde la tercera entrada. Víctor Mendoza abrió la cuenta con un doble productor que envió a Sebastián Elizalde al pentágono para el 1-0. Ese batazo marcó el rumbo del encuentro, pues desde ese momento los visitantes tomaron confianza y comenzaron a atacar con mayor libertad.

En la cuarta entrada llegó uno de los batazos más importantes del juego: Sebastián Elizalde conectó cuadrangular con dos compañeros en base, ampliando la ventaja a 4-0. El batazo cayó como un balde de agua fría para Los Mochis, que no lograron recuperarse.

La quinta entrada trajo más daño. Santiago Chávez encontró dos corredores en los senderos y también la mandó detrás de la barda, poniendo el marcador 7-0 y dejando prácticamente definido el encuentro.

En la sexta, Mendoza volvió a hacerse presente con un imparable productor que llevó a Riley Unroe al plato, no fue suficiente para obregón y Roberto "tito" Valenzuela se encontró a Sebastián Elizalde en los senderos y pego panorámico cuadrangular para aumentar la ventaja a 10-0.

SALIDA COMPLICADA PARA NEGRÍN

Por Cañeros, Yoanner Negrín tuvo una salida complicada. En cuatro entradas y un tercio permitió seis imparables y seis carreras, además de regalar cinco bases por bolas. Fue relevado por tres lanzadores más que tampoco pudieron frenar el ataque.

La serie continuará este miércoles. Brandon Brennan lanzará por Obregón, mientras que Omar Araujo subirá al montículo por Cañeros. El duelo está programado para iniciar a las 7:30 p.m.