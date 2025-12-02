  • 24° C
Deportes

México vs Portugal: ¿cuándo inicia la venta de boletos para el encuentro?

Cristiano Ronaldo podría estar en el partido con el que se reinaugurará el ahora llamado Estadio Banorte

Dic. 02, 2025
La Confederación Mexicana de Futbol confirmó el encuentro.
La afición mexicana espera con entusiasmo la reinauguración del ahora llamado Estadio Banorte el próximo 28 de marzo, fecha en la que la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un partido amistoso que ha generado enorme expectación, especialmente por la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó el encuentro, aunque aún faltan detalles oficiales sobre la venta de boletos. Por ahora, solo se han revelado algunos datos preliminares relacionados con su disponibilidad para el público.

¿CUÁNDO INICIA LA VENTA DE BOLETOS PARA MÉXICO VS PORTUGAL?

Información obtenida por mediotiempo.com señala que los clientes del banco Banorte tendrán acceso preferente para comprar boletos a partir del 10 de diciembre.
Respecto a los precios, será necesario esperar a que las autoridades correspondientes los den a conocer oficialmente.

¿CRISTIANO RONALDO VENDRÁ A MÉXICO?

Según información compartida por David Medrano, la presencia de todas las figuras de la Selección de Portugal está garantizada, ya que así quedó estipulado en el contrato entre ambas federaciones. Esto incluye a Cristiano Ronaldo.

La escuadra portuguesa es actualmente una de las selecciones más fuertes del mundo y candidata natural al título en cualquier torneo. Además de CR7, cuenta con figuras como Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y João Cancelo, entre otros, lo que incrementa la expectativa por este duelo histórico.

César Leyva
César Leyva
