Deportes

Cañeros deja en el terreno a Yaquis

2-1 la pizarra y empatan la serie; este jueves se define la contienda

Dic. 03, 2025
Este jueves se define la serie en Los Mochis.
Este jueves se define la serie en Los Mochis.

Un imparable de Isaac Rodríguez en la parte baja del noveno episodio, con la casa llena y la afición de pie, selló una dramática victoria de los Cañeros de Los Mochis, que dejaron regados en el terreno a los Yaquis de Obregón por marcador de 2-1. El batazo, sólido y bien colocado entre el central y derecho, rompió el empate a una carrera y desató la fiesta verde en el Chevron Park. Con el triunfo, los sinaloenses igualan la serie y la obligan a un duelo definitivo este jueves.

El encuentro fue un auténtico duelo de estrategias y dominio monticular. Cañeros abrió el marcador en la parte baja de la quinta entrada, aprovechando la única fisura que mostró Brandon Brennan, abridor de los Yaquis, quien hasta ese momento mantenía un juego sin hit ni carrera. Un imparable oportuno permitió que Los Mochis tomara ventaja 1-0 y comenzara a administrar el partido con la esperanza de que su pitcheo sostuviera el resultado.

Pero Yaquis encontró respuesta en el séptimo capítulo. Sebastián Elizalde, uno de los hombres más encendidos del conjunto cajemense, tomó turno con un corredor en circulación y conectó un triple profundo al derecho, suficiente para mandar al plato la carrera del empate. Obregón volvió a respirar y metió presión en un juego que se mantenía tenso de principio a fin.

imagen-cuerpo

LA LABOR DE LOS LANZADORES 

Ambos cuerpos de pitcheo se mantuvieron firmes. Brennan terminó su labor con una actuación destacada: cinco entradas de trabajo, un solo imparable permitido, el que produjo la carrera, cinco bases por bolas y seis ponches. Fue relevado por cuatro lanzadores, y finalmente Samuel Zazueta terminó cargando con la derrota.

Por Cañeros, Omar Araujo lanzó también cinco entradas de calidad, aceptando tres imparables, regalando dos bases y ponchando a dos enemigos. El bullpen verde respondió a la exigencia, y el último en la loma, Daniel Duarte, se quedó con la victoria tras cerrar la puerta y permitir la reacción final.

Este jueves se juega todo. Felipe González buscará amarrar la serie para Ciudad Obregón, mientras que Cañeros enviará a Jake Dykhoff al montículo. La cita es en punto de las 7:30 p.m., en un duelo que promete emociones al límite.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

