Rayados gana 1-0 a Toluca en la semifinal de ida del Apertura 2025

Monterrey dio un paso importante hacia la final del Apertura 2025 al vencer 1-0 a Toluca en la semifinal de ida disputada en el Gigante de Acero.

El gol decisivo fue obra de Germán Berterame al minuto 39, con un remate de cabeza cruzado que venció al arquero Hugo González. A pesar de generar varias oportunidades claras, los Diablos Rojos no lograron empatar el marcador y ahora están obligados a remontar en casa.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro inició con un Toluca dominante en posesión, mientras Rayados optó por un juego más paciente y ordenado. Conforme avanzó el partido, Monterrey encontró espacios y generó peligro constante, especialmente tras el gol que les dio mayor confianza.

Por su parte, el arquero Luis Cárdenas se convirtió en figura al detener disparos clave y mantener el cero en su portería.

En el segundo tiempo, Toluca adelantó líneas en busca de la igualdad. Disparos de Nicolás Castro y Paulinho exigieron al máximo a Cárdenas, y Stefan Medina salvó una acción que parecía gol. Pese a la fuerte presión escarlata, Monterrey logró contener los embates y administrar la ventaja con orden defensivo.

POR EL PASE A LA FINAL EL SÁBADO

Con este marcador, Monterrey viaja al Nemesio Diez con ventaja mínima pero valiosa para el duelo de vuelta. Toluca, por su parte, deberá afinar la puntería y aprovechar su localía si quiere revertir la serie y avanzar a la gran final.

El partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025 se jugará este sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez.