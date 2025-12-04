  • 24° C
Cañeros viene de atrás y vence a Yaquis 6-4

El equipo sinaloense se queda con la serie; Obregón recibe a Culiacán este viernes

Dic. 04, 2025
Yaquis regresa a Obregón para recibir a Tomateros de Culiacán.

Una rebelión de tres carreras en la fatídica séptima entrada de los Cañeros de Los Mochis les permitió darle la vuelta al marcador y tomar ventaja de 5-4. Todavía sumaron una carrera más en la parte baja de la octava entrada para adjudicarse la victoria y la serie ante los Yaquis de Obregón en el estadio Chevron Park.

Obregón dejó escapar una ventaja de dos carreras al llegar a la baja de la séptima. El relevo de los Yaquis echó a perder la victoria y frustró la gran labor de Felipe González, quien había llegado a ese séptimo episodio con el triunfo prácticamente en sus manos.

Cañeros pisó la registradora en la parte baja de la primera entrada y se puso al frente 1-0.

Obregón respondió en la parte alta de la segunda: el capitán Juan Carlos “El Harper” Gamboa se encontró con dos a bordo y conectó un panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho para colocar la pizarra 3-1 y tomar el comando del partido.

En la cuarta entrada, Allen Córdoba pegó doblete e impulsó a Santiago Chávez al pentágono para aumentar la ventaja 4-1.

En la parte baja del sexto episodio, Cañeros descontó una carrera y se acercó 4-2.

La séptima fue fatídica para Yaquis, ya que el relevo dejó ir la ventaja de dos carreras y permitió que Cañeros le diera la vuelta al marcador al aceptar tres anotaciones para que los locales tomaran ventaja 5-4. La carrera del remache llegó en la parte baja de la octava para dejar cifras definitivas de 6-4.

LANZADORES DEL PARTIDO 

Por Obregón abrió Felipe González, con labor de cinco entradas completas: permitió dos imparables, una carrera, regaló cuatro bases por bolas y ponchó a cinco enemigos. Salió sin decisión. Fue auxiliado por cuatro lanzadores, entre ellos el norteamericano Nick Gardewine, quien cargó con el descalabro al aceptar las tres carreras que cambiaron el rumbo del encuentro.

Por Cañeros abrió Jake Dykhoff, quien apenas pudo trabajar una entrada completa; su ofensiva lo rescató de la derrota y salió sin decisión. Le conectaron cinco imparables y le anotaron tres carreras, producto del cuadrangular de “El Haper” Gamboa. No otorgó bases por bolas y ponchó a un rival. Fue relevado por tres lanzadores más, entre ellos Manuel Urías, quien se quedó con la victoria y Daniel duarte que se quedó con el rescate.

YAQUIS RECIBE A TOMATEROS 

Este viernes, Yaquis de Obregón regresa a casa para recibir a Tomateros de Culiacán en serie de viernes, sábado y domingo.

La rotación abridora de Obregón será: Orlando Lara, Fernando Sánchez y Odrisamer Despaigne.

El partido del viernes comenzará en punto de las 7:10 pm.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

