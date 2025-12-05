Sorteo del Mundial 2026: México queda en el Grupo A y Corea del Sur será su primer rival

Este viernes 5 de diciembre finalmente se llevó a cabo el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento clave rumbo al torneo que por primera vez tendrá 48 selecciones y que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El glamour deportivo se concentró en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C., donde figuras como Rio Ferdinand, quien fungió como conductor principal, Tom Brady, Shaquille O'Neal y Samantha Johnson guiaron uno de los sorteos más esperados en décadas.

¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO DEL MUNDIAL?

El proceso mantuvo la esencia tradicional: primero se asignaron los equipos del Bombo 1 a cada grupo, y después se completaron con selecciones de los Bombos 2, 3 y 4. Este método garantiza que cada sector cuente con una mezcla competitiva y equilibrada.

El nuevo formato incluye 12 grupos (A al L), cada uno compuesto por cuatro selecciones: una de cada bombo.

México, al ser país anfitrión y ubicarse como cabeza de serie, partió desde el Bombo 1 junto a Estados Unidos y Canadá, además de potencias como Brasil, Alemania, Francia, Argentina, Portugal y España.

MÉXICO QUEDA UBICADO EN EL GRUPO A

Como anfitrión, México fue colocado directamente en el Grupo A. La primera sorpresa llegó con la revelación de su primer rival confirmado: Corea del Sur, proveniente del Bombo 2. El combinado asiático será el segundo oponente del Tricolor en la fase de grupos, en un duelo programado para disputarse en el Estadio Akron, en Guadalajara, uno de los escenarios más modernos del país.

?#Mundial2026 | México quedó ubicado en el Grupo A de la Copa del Mundo.



@TUDNMEX pic.twitter.com/7TBRZvG6bK — Azucena Uresti (@azucenau) December 5, 2025

Los demás grupos también quedaron encabezados por potencias mundiales:

Grupo B: Canadá

Canadá Grupo C: Brasil

Brasil Grupo D: Estados Unidos

Estados Unidos Grupo E: Alemania

Alemania Grupo F: Países Bajos

Países Bajos Grupo G: Bélgica

Bélgica Grupo H: España

España Grupo I: Francia

Francia Grupo J: Argentina

Argentina Grupo K: Portugal

Portugal Grupo L: Inglaterra

Mientras los Bombos 3 y 4 aún determinarán el resto de los rivales del Tri, la presencia de Corea del Sur ya dibuja un escenario emocionante para el debut de México en su propio Mundial. El camino está marcado y la expectativa crece: el 2026 promete emociones de principio a fin.