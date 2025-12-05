  • 24° C
Deportes

Sorteo del Mundial 2026: México queda en el Grupo A y Corea del Sur será su primer rival

En el evento llevado a cabo en Washington DC estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a Trump y Mark Carney

Dic. 05, 2025
Este viernes 5 de diciembre finalmente se llevó a cabo el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento clave rumbo al torneo que por primera vez tendrá 48 selecciones y que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El glamour deportivo se concentró en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C., donde figuras como Rio Ferdinand, quien fungió como conductor principal, Tom Brady, Shaquille O'Neal y Samantha Johnson guiaron uno de los sorteos más esperados en décadas.

¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO DEL MUNDIAL?

El proceso mantuvo la esencia tradicional: primero se asignaron los equipos del Bombo 1 a cada grupo, y después se completaron con selecciones de los Bombos 2, 3 y 4. Este método garantiza que cada sector cuente con una mezcla competitiva y equilibrada.

El nuevo formato incluye 12 grupos (A al L), cada uno compuesto por cuatro selecciones: una de cada bombo.

México, al ser país anfitrión y ubicarse como cabeza de serie, partió desde el Bombo 1 junto a Estados Unidos y Canadá, además de potencias como Brasil, Alemania, Francia, Argentina, Portugal y España.

MÉXICO QUEDA UBICADO EN EL GRUPO A

Como anfitrión, México fue colocado directamente en el Grupo A. La primera sorpresa llegó con la revelación de su primer rival confirmado: Corea del Sur, proveniente del Bombo 2. El combinado asiático será el segundo oponente del Tricolor en la fase de grupos, en un duelo programado para disputarse en el Estadio Akron, en Guadalajara, uno de los escenarios más modernos del país.

Los demás grupos también quedaron encabezados por potencias mundiales:

  • Grupo B: Canadá
  • Grupo C: Brasil
  • Grupo D: Estados Unidos
  • Grupo E: Alemania
  • Grupo F: Países Bajos
  • Grupo G: Bélgica
  • Grupo H: España
  • Grupo I: Francia
  • Grupo J: Argentina
  • Grupo K: Portugal
  • Grupo L: Inglaterra

Mientras los Bombos 3 y 4 aún determinarán el resto de los rivales del Tri, la presencia de Corea del Sur ya dibuja un escenario emocionante para el debut de México en su propio Mundial. El camino está marcado y la expectativa crece: el 2026 promete emociones de principio a fin.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


