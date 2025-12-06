Toluca vence a Monterrey y llega de nuevo a la Final de la Liga MX

El Deportivo Toluca firmó su boleto a la gran Final del Apertura 2025 después de derrotar 3-2 a Monterrey en un duelo de Semifinales cargado de emociones, nervios y un vaivén futbolístico que mantuvo en al filo de la butaca a los más de 30 mil aficionados reunidos en el Estadio Nemesio Diez.

Aunque el marcador global terminó 3-3, la escuadra escarlata aseguró su pase gracias a su mejor posición en la tabla general, avanzando por segundo torneo consecutivo a la disputa por el título, incluso sin su capitán Alexis Vega, ausente por lesión.

El duelo fue una auténtica montaña rusa, con un Toluca arrollador durante los primeros 45 minutos y unos Rayados que rozaron la hazaña con un segundo tiempo de enorme personalidad.

DOMINIO ABSOLUTO DE TOLUCA EN EL ARRANQUE

Desde el silbatazo inicial, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tomó el control del partido, los Diablos presionaron alto, recuperaron pronto y fueron agresivos con posesiones verticales y ataques constantes por las bandas, especialmente a través de Paulinho y Helinho.

Rayados, con la ventaja mínima obtenida en la ida, optó por un estilo más conservador, replegándose y entregando la iniciativa; sin embargo, esa estrategia comenzó a desmoronarse al minuto 19, cuando Federico Pereira se filtró entre los centrales y definió con firmeza para el 1-0, igualando de inmediato el marcador global.

El gol encendió "La Bombonera" y fortaleció a un Toluca que siguió acumulando llegadas y tiros peligrosos, en tanto que Monterrey buscó reaccionar mediante posesiones largas, pero sin claridad en los últimos metros.

Antes del descanso, al 43´, llegó el segundo golpe, Paulinho aprovechó un balón filtrado y cruzó su disparo para decretar el 2-0, y el dominio escarlata era total, la afición vibraba y Monterrey apenas resistía.

UN INICIO DEMOLEDOR DEL COMPLEMENTO PARECÍA DEFINIR LA ELIMINATORIA

Toluca salió del vestidor con el mismo ímpetu, y apenas al minuto 49, una falta sobre Nicolás Castro dentro del área terminó en penal que Helinho, con frialdad, transformó el 3-0 al minuto 50, un marcador que parecía lapidario y que ponía a Diablos con un pie y medio en la Final.

MONTERREY AÚN TENÍA VIDA

Rayados renace con Sergio Ramos y revive la Semifinal; tras el tercer gol, la visita adelantó líneas y obligó a Toluca a retroceder. Una jugada revisada por el VAR marcó el inicio del resurgimiento regio con un penal al minuto 57.

Sergio Ramos, con su sello característico, lo convirtió en el 3-1, convirtiéndose además en el jugador más veterano en marcar en Liguilla con 39 años y 251 días.

Ese tanto cambió por completo el ritmo del encuentro, haciendo que Toluca perdiera claridad, dejó de salir jugando y comenzó a resistir los embates norteños.

ASEDIO REGIO Y TENSIÓN MÁXIMA EN LOS MINUTOS FINALES

Monterrey tomó el mando absoluto con centros, remates de media distancia, segunda jugada y presión constante fueron el guion del equipo dirigido por su cuerpo técnico, por lo que la zaga escarlata, con Hugo González como figura, se vio obligada a multiplicarse.

El premio para Rayados llegó al minuto 74 con un balón al poste que terminó en los pies de Roberto de la Rosa, quien solamente empujó para el 3-2, igualando el global y creando un cierre dramático que puso de pie a todo el estadio.

El tramo final fue una batalla de resistencia con un Toluca, replegado por completo y con cambios obligados, incluido el de Paulinho por molestias quien trató de aguantar, mientas que Monterrey, empujado por la necesidad, encerró a los locales y forzó intervenciones clave de Cárdenas y la defensa.

A pesar de la insistencia regia, el tiempo se agotó y el silbatazo decretó el sufrimiento y la gloria para Diablos.

TOLUCA, CON SUFRIMIENTO, PERO CON CARÁCTER, VA POR EL TÍTULO DEL APERTURA 2025

Toluca fue arrollador en el primer tiempo e irreconocible en el segundo, pero su intensidad, goles tempranos y el criterio de clasificación por tabla fueron suficientes para instalarse nuevamente en la Final.

Incluso sin su referente Alexis Vega, Diablos mantiene viva la ilusión de conquistar un nuevo campeonato y cerrar el año con una hazaña más en su historia reciente.