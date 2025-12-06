Mundial 2026: ¿Cuándo y en qué horario jugará México en la fase de grupos?

La Selección Mexicana ya conoce el camino que seguirá en la fase de grupos del Mundial 2026, una edición histórica que estrenará formato y que tendrá a México como uno de los países anfitriones por tercera ocasión, tras haber recibido las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Con la misión de superar sus mejores participaciones, ambas llegando a cuartos de final, el Tricolor se prepara para debutar frente a su afición en un torneo que promete emoción desde el primer día.

SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El sorteo realizado en Washington definió que México integrará el Grupo A, donde compartirá sector con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje 4 de la UEFA, en el que compiten Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Se trata de rivales conocidos para el combinado nacional, pues ya ha enfrentado a Sudáfrica y a la República de Corea en ediciones anteriores con resultados favorables.

EL TRI INAUGURARÁ EL MUNDIAL 2026

Uno de los momentos más esperados ya está confirmado: México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural del Mundial 2026, un choque que marcará el arranque oficial del torneo en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México. El ambiente se perfila como uno de los más vibrantes, con la afición mexicana lista para llenar las gradas y convertirse en factor anímico para el equipo nacional.

Después de este primer compromiso, México viajará a Guadalajara, donde disputará su segundo encuentro ante Corea del Sur. Este duelo también genera expectativas, pues los coreanos han mostrado un crecimiento constante en los últimos años y suelen ser rivales de alta intensidad física y táctica.

¿CUÁNDO Y EN QUÉ HORARIO JUGARÁ MÉXICO?

MÉXICO VS. SUDÁFRICA

Fecha: 11 de junio

Horario: 15:00 ET (13:00 tiempo de México )

) Sede: Ciudad de México

MÉXICO VS COREA DEL SUR

Fecha: 18 de junio

Horario: 21:00 ET (19:00 tiempo de México )

) Sede: Guadalajara

El tercer partido del grupo se definirá una vez que se conozca al ganador del repechaje europeo, pero México ya perfila su estrategia para aprovechar su condición de local y buscar una actuación histórica en esta Copa del Mundo.