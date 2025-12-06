  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Mundial 2026: ¿Cuándo y en qué horario jugará México en la fase de grupos?

Con la misión de superar sus mejores participaciones, ambas llegando a cuartos de final, el Tricolor se prepara para debutar frente a su afición

Dic. 06, 2025
Mundial 2026: ¿Cuándo y en qué horario jugará México en la fase de grupos?

La Selección Mexicana ya conoce el camino que seguirá en la fase de grupos del Mundial 2026, una edición histórica que estrenará formato y que tendrá a México como uno de los países anfitriones por tercera ocasión, tras haber recibido las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Con la misión de superar sus mejores participaciones, ambas llegando a cuartos de final, el Tricolor se prepara para debutar frente a su afición en un torneo que promete emoción desde el primer día.

SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El sorteo realizado en Washington definió que México integrará el Grupo A, donde compartirá sector con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje 4 de la UEFA, en el que compiten Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

 Se trata de rivales conocidos para el combinado nacional, pues ya ha enfrentado a Sudáfrica y a la República de Corea en ediciones anteriores con resultados favorables.

EL TRI INAUGURARÁ EL MUNDIAL 2026

Uno de los momentos más esperados ya está confirmado: México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural del Mundial 2026, un choque que marcará el arranque oficial del torneo en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México. El ambiente se perfila como uno de los más vibrantes, con la afición mexicana lista para llenar las gradas y convertirse en factor anímico para el equipo nacional.

Después de este primer compromiso, México viajará a Guadalajara, donde disputará su segundo encuentro ante Corea del Sur. Este duelo también genera expectativas, pues los coreanos han mostrado un crecimiento constante en los últimos años y suelen ser rivales de alta intensidad física y táctica.

¿CUÁNDO Y EN QUÉ HORARIO JUGARÁ MÉXICO?

MÉXICO VS. SUDÁFRICA

  • Fecha: 11 de junio
  • Horario: 15:00 ET (13:00 tiempo de México)
  • Sede: Ciudad de México

MÉXICO VS COREA DEL SUR

  • Fecha: 18 de junio
  • Horario: 21:00 ET (19:00 tiempo de México)
  • Sede: Guadalajara

El tercer partido del grupo se definirá una vez que se conozca al ganador del repechaje europeo, pero México ya perfila su estrategia para aprovechar su condición de local y buscar una actuación histórica en esta Copa del Mundo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Yaquis cae en el primero de la serie ante Tomateros 5-3
Deportes

Yaquis cae en el primero de la serie ante Tomateros 5-3

Diciembre 05, 2025

Llegan a tres derrotas consecutivas; hoy buscarán empatar la contienda

México ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026
Deportes

México ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026

Diciembre 05, 2025

Descubre los emocionantes enfrentamientos que vivirá la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. ¡No te pierdas ningún detalle!

Sorteo del Mundial 2026: México queda en el Grupo A y Corea del Sur será su primer rival
Deportes

Sorteo del Mundial 2026: México queda en el Grupo A y Corea del Sur será su primer rival

Diciembre 05, 2025

En el evento llevado a cabo en Washington DC estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a Trump y Mark Carney