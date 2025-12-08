Sergio Ramos hizo oficial su salida de Monterrey: Tato Noriega habla de las razones

Sergio Ramos hizo oficial su salida de Rayados. Tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025 ante Toluca, el central español, quien anotó un gol desde los once pasos en La Bombonera, confirmó que había sido su último partido con el club, apenas 10 meses después de su llegada.

Con esa anotación, Ramos se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar en una Liguilla, con 39 años y 251 días, haciendo historia en su despedida de México.

"Al final lo dejé muy claro la semana pasada, hoy es mi último partido. Siempre duele perder una semifinal. Creo que la primera parte la regalamos: nos faltó intensidad, ritmo... Se puede perder, porque esto es futbol, pero perder así, después de lo que hicimos en la segunda parte en Ciudad de México", declaró a TUDN.

"Obviamente sí, es fue mi último partido en México". Sergio Ramos.



TATO NORIEGA REACCIONA

Dos días después de la derrota, el presidente de Monterrey, Tato Noriega, reaccionó a las palabras del campeón del mundo.

Explicó que las negociaciones para una renovación comenzaron semanas atrás, pero ambas partes coincidían en que no había una vía real para extender el vínculo. Aun así, Noriega reconoció que el anuncio inmediato del defensor lo tomó por sorpresa.

"Como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas y, efectivamente, se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero está en su derecho. Tarde o temprano, alguna de las partes lo habría hecho. Las conversaciones venían abiertas desde semanas atrás y, de común acuerdo, veíamos que no había una posibilidad real de continuar", señaló.

LOS NÚMEROS DE SERGIO RAMOS CON RAYADOS

Ramos llegó a Monterrey en febrero de 2026 para disputar el Clausura 2025. En total jugó 32 partidos y marcó siete goles. En su primer torneo disputó solo ocho encuentros y se perdió la Liguilla, donde Rayados fue eliminado por Toluca en cuartos de final.

Para el Apertura, su rol creció ya que jugó 15 de 17 partidos de la fase regular y toda la Liguilla, nuevamente con eliminación ante los Diablos.

¿QUÉ SIGUE PARA RAYADOS?

Con la salida de Ramos, Monterrey pierde a una pieza importante en su defensa. La directiva ha confirmado la permanencia del técnico Domenec Torrent en busca de hacer un mejor parel en el próximo torneo. El último campeonato de Rayados fue en el Apertura 2019; desde entonces, el club ha perdido cuatro semifinales y una final.