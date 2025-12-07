Yaquis rescata el del honor ante Tomateros

Guiados por una gran actuación en el montículo de Odrisamer Despaigne y respaldados por un aporte ofensivo clave de Sebastián Elizalde, los Yaquis de Obregón consiguieron rescatar el juego del honor y detener una racha negativa que ya sumaba cuatro derrotas consecutivas. La tribuna respondió con una buena entrada en el Estadio Yaquis, y el equipo correspondió con un triunfo que devuelve confianza justo al cierre de la serie.

La tropa cajemense comenzó a construir el resultado desde temprano, con una producción de dos carreras en la segunda entrada baja que les permitió tomar el mando del encuentro 2-0. El ataque no quedó ahí: en la tercera entrada baja continuaron las conexiones ante el abridor contrario Manny Barreda, a quien le fabricaron tres carreras más para ampliar la ventaja a 5-0. Bateo oportuno y un enfoque mucho más agresivo fueron parte de la fórmula para retomar la senda ganadora.

Tomateros respondió en la sexta entrada alta, cuando aprovechó un ligero titubeo de Despaigne para quitarse la blanqueada y anotar un par de carreras. Sin embargo, la ofensiva guinda no pudo generar más daño durante el resto del encuentro, y eso permitió que Yaquis manejara el duelo con mayor tranquilidad en las entradas finales. El pitcheo de relevo obregonense se mantuvo firme para asegurar el resultado.

En lo referente al trabajo monticular, Odrisamer Despaigne volvió a demostrar por qué es uno de los brazos más confiables de la tribu esta temporada. Se quedó con la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio, en las que permitió cuatro imparables y dos carreras, concedió tres bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores. Su labor fue respaldada por el bullpen, donde destacó Efraín Contreras, encargado de cerrar la puerta y llevarse el salvamento.

Por Tomateros, Manny Barreda cargó con la derrota luego de una salida complicada. En dos entradas y dos tercios aceptó seis imparables y cinco carreras, además de otorgar una base por bolas y ponchar a un rival, antes de ser relevado por cinco lanzadores más.

Este lunes habrá descanso general en la liga. El próximo martes, los Yaquis de Obregón viajarán al Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco, donde enfrentarán a los Charros en una serie programada para martes, miércoles y jueves, buscando mantener la inercia y seguir sumando en la recta final.