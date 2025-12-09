Atlante vuelve a la Liga MX en 2026: FMF confirma inicio de compra de Mazatlán FC

El regreso del Atlante a la Primera División es un hecho pues hace unas horas la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el club azulgrana inició oficialmente el proceso para adquirir la franquicia de Mazatlán FC y retornar a la Liga MX para el Apertura 2026.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la FMF, informó después de la Asamblea de Dueños que TV Azteca y Emilio Escalante, propietario de los Potros de Hierro, alcanzaron un acuerdo para la venta del certificado de afiliación del cuadro sinaloense.

"TV Azteca ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. El acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre y trámites tradicionales. Se espera que la operación concluya antes del verano de 2026", explicó Arriola.

Ni idea, padre santo. Yo ahorita ando pensando únicamente en la pretemporada rumbo al Clausura 2026. pic.twitter.com/VAYDv9uktB — Mazatlán F.C. ?? (@MazatlanFC) December 8, 2025

TRÁMITE APROBADO SIN OPOSICIÓN EN LA ASAMBLEA DE DUEÑOS

Según la FMF, Mazatlán FC notificó a la Asamblea que ya inició el proceso formal para sustituir sus derechos de afiliación, trámite que fue autorizado por la Liga MX y la Federación, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos reglamentarios.

La presentación del proyecto no generó objeciones entre los propietarios de la Primera División, por lo que el Atlante tiene vía libre para trabajar en su retorno tras 12 años fuera del máximo circuito.



Lo siento mucho y más por todas las personas que trabajan en @MazatlanFC



pic.twitter.com/5syHM55v9w — Edwin Victoria (@EdwinVic) December 9, 2025

MAZATLÁN FC NO LOGRÓ CONSOLIDARSE EN CINCO AÑOS

Mazatlán llegó a la Liga MX en 2020, tras la mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia. En cinco torneos, el club del Pacífico no logró clasificar a la Liguilla, alcanzando únicamente fases de Play-In.

ATLANTE: UN GIGANTE EN EXPANSIÓN

Desde su descenso en 2014, los Potros han sido protagonistas en la Liga de Expansión MX, donde conquistaron tres títulos recientes: Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

Su consistencia deportiva y el respaldo institucional han sido claves para que finalmente se concrete su ansiado regreso a la Primera División.

Con el anuncio hecho esta tarde, todo indica que el Atlante volverá a la Liga MX para el Apertura 2026, marcando el inicio de una nueva era para uno de los clubes más históricos del futbol mexicano.