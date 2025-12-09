  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Atlante vuelve a la Liga MX en 2026: FMF confirma inicio de compra de Mazatlán FC

TV Azteca ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado", dijo Miker Arriola

Dic. 09, 2025
Los Potros de Hierro regresarán en 2026.
Los Potros de Hierro regresarán en 2026.

El regreso del Atlante a la Primera División es un hecho pues hace unas horas la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el club azulgrana inició oficialmente el proceso para adquirir la franquicia de Mazatlán FC y retornar a la Liga MX para el Apertura 2026.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la FMF, informó después de la Asamblea de Dueños que TV Azteca y Emilio Escalante, propietario de los Potros de Hierro, alcanzaron un acuerdo para la venta del certificado de afiliación del cuadro sinaloense.

"TV Azteca ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. El acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre y trámites tradicionales. Se espera que la operación concluya antes del verano de 2026", explicó Arriola.

TRÁMITE APROBADO SIN OPOSICIÓN EN LA ASAMBLEA DE DUEÑOS

Según la FMF, Mazatlán FC notificó a la Asamblea que ya inició el proceso formal para sustituir sus derechos de afiliación, trámite que fue autorizado por la Liga MX y la Federación, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos reglamentarios.

La presentación del proyecto no generó objeciones entre los propietarios de la Primera División, por lo que el Atlante tiene vía libre para trabajar en su retorno tras 12 años fuera del máximo circuito.

MAZATLÁN FC NO LOGRÓ CONSOLIDARSE EN CINCO AÑOS

Mazatlán llegó a la Liga MX en 2020, tras la mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia. En cinco torneos, el club del Pacífico no logró clasificar a la Liguilla, alcanzando únicamente fases de Play-In.

ATLANTE: UN GIGANTE EN EXPANSIÓN 

Desde su descenso en 2014, los Potros han sido protagonistas en la Liga de Expansión MX, donde conquistaron tres títulos recientes: Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

 Su consistencia deportiva y el respaldo institucional han sido claves para que finalmente se concrete su ansiado regreso a la Primera División.

Con el anuncio hecho esta tarde, todo indica que el Atlante volverá a la Liga MX para el Apertura 2026, marcando el inicio de una nueva era para uno de los clubes más históricos del futbol mexicano.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama otra vez y revive un intenso debate sobre su legado
Deportes

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama otra vez y revive un intenso debate sobre su legado

Diciembre 08, 2025

Para muchos expertos, esta nueva exclusión contradice lo que Valenzuela representó para los Dodgers, para la afición latina en Estados Unidos

Liga MX confirma días y horarios de la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres
Deportes

Liga MX confirma días y horarios de la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Diciembre 08, 2025

Esta semana se conocerá al campeón del presente torneo donde Los Diablos buscan el bicampeonato

Sergio Ramos hizo oficial su salida de Monterrey: Tato Noriega habla de las razones
Deportes

Sergio Ramos hizo oficial su salida de Monterrey: Tato Noriega habla de las razones

Diciembre 08, 2025

Ramos se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar en una Liguilla, con 39 años y 251 días, haciendo historia en su despedida de México