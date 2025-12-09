  • 24° C
José de Jesús Cozari es un maratonista de 100

En Hermosillo completó la centena de rutas de más de 40 kilómetros, haciendo historia a sus 74 años de edad

Dic. 09, 2025
Fue en 1999, a sus 49 años, cuando José de Jesús Cozari comenzó su larga trayectoria dentro de los maratones. Culiacán fue el maratón donde se animó a correr esas distancias y donde le perdió el miedo a los más de 42 kilómetros de recorrido. De ahí fue sumando uno a uno, hasta llegar este pasado fin de semana, en el maratón de Hermosillo, a la cifra de cien, haciendo historia a sus 74 años de edad.

A lo largo de su trayectoria ha corrido maratones en León, Guanajuato; Durango; Puerto Vallarta; Mazatlán; Torreón; Los Mochis; Chihuahua; y también logró su primer maratón internacional en San Diego, California.

José de Jesús Cozari nació y creció en Huatabampo, Sonora, en el barrio conocido como La Galera. Desde muy joven se asentó en Ciudad Obregón y fue ahí donde adquirió su amor por las carreras pedestres.

Desde hace muchos años, ya jubilado, el profesor Cozari vive en Ciudad Obregón, donde se ha convertido en un ejemplo de superación y donde ha forjado su historia como uno de los mejores atletas que ha dado Sonora.

HERMOSILLO, MARATÓN 100

Antes de que concluyera el 2025, el profesor José de Jesús Cozari se propuso llegar a la cifra mágica de 100 maratones. Desde hace mucho tiempo sabía que el maratón de Hermosillo sería la sede para completar la hazaña, y el pasado domingo hizo lo que muchos han querido hacer: alcanzar la cifra de 100 maratones, un número que sigue fijo en su mente, no solo lo completo, sino que logro el tercer lugar en su categoria.

Las palabras de José de Jesús Cozari al arribar a la meta y completar su hazaña fueron:

"Este maratón lo viví y experimenté una enorme felicidad por terminar sus 42 kilómetros. Al cruzar la meta elevé mis brazos al cielo como señal de que todo es posible. Mi agradecimiento para mis hijos Rafael Alberto, Husein y Alain, así como para mis familiares y amigos que me acompañaron brindándome muestras de afecto y cariño.

Quiero dedicar esta gran hazaña deportiva, este último desafío, a todas las generaciones de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, el ´Quinto´ Sonora, y en especial a la Generación 1969-1973, a la que pertenezco. Mi admiración y respeto para todos ellos. Muchas gracias."

