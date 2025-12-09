  • 24° C
Deportes

Yaquis de Obregón sucumbe ante Charros de Jalisco

Al abrir serie en el Estadio Panamericano los locales se llevaron el primer juego

Dic. 09, 2025
Jalisco aprovechó el descontrol del relevo de Yaquis.
Cuatro carreras en la parte baja del octavo episodio rompieron el empate a dos anotaciones y le dieron la victoria 6-2 a los Charros de Jalisco al abrir la serie en el Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco. La serie de tres encuentros arrancó con triunfo para los locales.

El relevo de Yaquis se desmoronó por completo en la octava entrada y permitió cuatro carreras clave.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Jalisco atacó los lanzamientos de Brandon Brennan en la parte baja de la tercera entrada y pisó el pentágono en una ocasión. Obregón respondió en la parte alta de la cuarta entrada: Riley Unroe conectó un imparable productor de dos carreras para poner al frente 2-1 a la tribu.

Sin embargo, poco les duró el gusto, ya que Jalisco hizo una carrera en la parte baja del mismo inning y empató el marcador 2-2.

Así se mantuvo el juego hasta la parte baja del octavo episodio, cuando atacaron la serpentina de Samuel Zazueta con cuatro anotaciones, y Jalisco tomó el mando definitivo 6-2. En la parte alta del noveno episodio no hubo novedad para Obregón y Charros aseguró la victoria.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Jalisco abrió Luis Iván Rodríguez, quien lanzó siete entradas completas y salió sin decisión. Permitió cuatro imparables, dos carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos rivales. Lo relevaron dos lanzadores más, entre ellos Tomohiro Anraku, quien se llevó la victoria.

Por Obregón abrió Brandon Brennan, que sostuvo el duelo cinco entradas completas. Le conectaron cuatro imparables, aceptó dos carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a dos contrarios. Lo relevaron cuatro lanzadores más, incluido Samuel Zazueta, quien cargó con la derrota.

Este miércoles continúa la serie. Obregón enviará a Felipe González en busca de empatar la confrontación, mientras que Jalisco buscará amarrar la serie con Axel Muñoz. El juego está programado para iniciar a las 6:30 p.m.

imagen-cuerpo
Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

