Fanki suspende venta de boletos para México vs Portugal: estas son las razones

Suspenden venta de boletos para México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte por actividad inusual

La preventa de boletos para el esperado partido México vs Portugal, con el que se reinaugurará el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) tras su remodelación, fue suspendida este jueves luego de que la plataforma Fanki detectara actividad inusual en el tráfico entrante.

A través de un comunicado oficial, Fanki informó que, previo a habilitar la preventa, su sistema de monitoreo identificó comportamientos anómalos que ponían en riesgo la estabilidad y seguridad de la operación. En cumplimiento con sus protocolos de protección al usuario, la empresa decidió no abrir la venta el día de hoy y priorizar la integridad de la plataforma.

La compañía reconoció la emoción generada por uno de los partidos más esperados del año, pero enfatizó que su principal objetivo es ofrecer una experiencia justa, segura y estable para todas las personas interesadas en adquirir sus boletos.

MOTIVOS DE LA REPROGRAMACIÓN DE VENTA DE BOLETOS

Fanki adelantó que la preventa será reprogramada con el fin de:

Asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Proteger la integridad de las transacciones.

Garantizar que todos los aficionados tengan una oportunidad segura de compra.

Asimismo, agradeció la paciencia de los usuarios y pidió mantenerse atentos a sus redes oficiales, donde se anunciarán los nuevos horarios de reapertura.

Ticketmaster riéndose de que eligieran a fanki para la venta de boletos del partido de México vs Portugal pic.twitter.com/dZHGqoZH7L — Ivania Galicia ?? 9??? (@Ivania_Lsa) December 10, 2025

EL INTERÉS POR VER A CRISTIANO RONALDO Y EL ESTADIO REMODELADO

La expectativa alrededor del duelo México vs Portugal no solo responde a la calidad del encuentro, sino también a que marcará el regreso del Estadio Banorte, previamente conocido como Estadio Azteca, luego de una profunda remodelación para convertirse en una de las sedes más modernas del continente, además de la posibilidad de la presencia de Cristiano Ronaldo.

Fanki cerró su mensaje recordando que "el camino al estadio sigue aquí" y agradeció la confianza de los aficionados mientras refuerzan las medidas de seguridad digital.