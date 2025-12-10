MLB regresa a CDMX en 2026: estos son los equipos que vendrán a México

La MLB volverá a la Ciudad de México en 2026 con una nueva edición de la Mexico City Series, que traerá dos juegos oficiales de temporada regular al Estadio Alfredo Harp Helú.

Los equipos que este año protagonizarán la esperada serie serán los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, en juegos programados para el sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026.

Esta será la tercera visita consecutiva de la MLB a CDMX, después de las series de 2023 (Padres vs. Giants) y 2024 (Astros vs. Rockies).

¡Regresa la México City Series!



¡El 25 y 26 de abril de 2026 se enfrentarán los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks! pic.twitter.com/aye9R8fS3x — MLB Español (@mlbespanol) December 10, 2025

VENTA DE BOLETOS PARA LA MEXICO CITY SERIES 2026

De acuerdo a la información difundida este día, los fanáticos podrán asegurar su lugar a partir del 19 de enero de 2026, fecha oficial de salida a la venta de los boletos. Se espera una alta demanda, pues el evento ha sido un éxito en sus ediciones previas.

ARIZONA DIAMONDBACKS: UN VIEJO CONOCIDO EN MÉXICO

Los Diamondbacks presumen una larga historia de juegos internacionales y múltiples visitas a territorio mexicano. Su última aparición fuera de EE.UU. fue en 2019 en Monterrey ante los Rockies.

Además, han disputado partidos en Hermosillo, Sonora; exhibiciones en varias ciudades mexicanas y encuentros inaugurales fuera del país, como en Sídney en 2014.

El presidente y CEO de los D-backs, Derrick Hall, celebró el regreso a México, destacando la sólida base de aficionados que el equipo ha construido en territorio nacional.

See you in April, Mexico City!



We’re taking on the Padres in the Mexico City Series at Estadio Alfredo Harp Helú. pic.twitter.com/h8dn9ckAHB — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) December 10, 2025

SAN DIEGO PADRES: UNA AFICIÓN BINACIONAL

Para los Padres, este será su primer viaje internacional desde su serie en Seúl para abrir la temporada 2024. El equipo tiene también un historial activo de juegos en México, incluyendo su recordada serie en CDMX en 2023.

El CEO Erik Greupner afirmó que regresar a México refleja el compromiso del equipo con su afición binacional y con el crecimiento del béisbol internacional.