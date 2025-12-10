Yaquis empata la serie con impresionante regreso

Yaquis de Obregón fabricó cuatro carreras en la parte alta de la novena entrada, coronadas por un tablazo de tres carreras del héroe del juego, Roberto “Tito” Valenzuela, para alcanzar y darle la vuelta al marcador, venciendo así a Charros de Jalisco 8-7 y empatando la serie a un juego por bando.

Obregón llegó perdiendo 7-4 en la novena entrada. Enfrente estaba uno de los mejores cerradores del circuito, Trevor Clifton, pero los de la antigua Cajeme le perdieron el respeto y no les importó su currículum para fabricar cuatro carreras y hacer explotar a los aficionados yaquis que seguían la señal de televisión y radio en casa.

Tal como sucedió en el juego del martes, Charros pisó la registradora primero con una carrera en la parte baja de la segunda entrada. Yaquis, en la parte alta del tercer episodio, empató el marcador. En la cuarta entrada, Víctor “La Chule” Mendoza encontró a Sebastián Elizalde y a Tito Valenzuela en circulación y, con imparable, los mandó a la registradora para que Obregón tomara el comando del partido 3-1.

Imparable productor del panameño Allen Córdoba que manda a la registradora al Haper Gamboa para emparejar los cartones 1-1 en Jalisco ? #PuroYaquis pic.twitter.com/Y73EVesttK — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) December 11, 2025

Sin embargo, Charros fabricó dos carreras en la parte baja del cuarto episodio y empató 3-3. En la quinta entrada, los tapatíos retomaron la ventaja con dos carreras para ponerse 5-3; sumaron otra en la sexta y una más en la séptima para ampliar la pizarra 7-3.

Obregón anotó una carrera en la parte alta del octavo episodio para acercarse 7-4. Así llegaron al noveno capítulo, cuando los Yaquis se rebelaron con cuatro grandes carreras para tomar el comando del juego, que ya no perderían el resto del encuentro. En ese noveno episodio destacó el cuadrangular de Roberto “Tito” Valenzuela con dos hombres a bordo.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y salió sin decisión Felipe González, con labor de cinco entradas completas; le conectaron seis imparables, permitió seis carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a dos rivales. Le siguieron cinco lanzadores más, entre ellos Juan Macías, quien se quedó con la victoria, y Efraín Contreras, que logró su salvamento número 11 de la campaña.

Por Charros abrió Axel Muñoz, quien salió sin decisión tras lanzar tres entradas completas: aceptó un imparable, una carrera, regaló una base por bolas y ponchó a dos. Le siguieron cinco lanzadores, incluido Trevor Clifton, quien cargó con la derrota.

Este jueves concluye la serie. Orlando Lara subirá a la lomita por Obregón buscando llevarse la confrontación, mientras que por Charros lo hará Manny Bañuelos. El partido dará comienzo en punto de las 6:30 pm.