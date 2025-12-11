Chivas le da las grac14s a Chicharito

Esta mañana, el Club Deportivo Guadalajara lanzó un comunicado en el que agradeció al delantero mexicano, quien en su segundo paso por el Rebaño acumuló únicamente 2 goles y 2 asistencias en 1,200 minutos disputados.

¿SE RETIRA JAVIER HERNÁNDEZ?



A sus 37 años, Javier podría poner fin a su carrera, aunque todo apunta a que el futuro del máximo goleador de la selección mexicana estaría entre colgar los botines, jugar en la segunda división de Estados Unidos o incorporarse a algún equipo de la MLS.

El regreso de Chicharito fue uno de los momentos que más emoción generó en 2024, ya que, tratándose de la máxima leyenda de la institución rojiblanca, se esperaban cosas extraordinarias para el chiverío: campeonatos y el retorno de la grandeza. Sin embargo, ocurrió lo contrario, pues los números del delantero fueron de los más discretos para un jugador de su talla.

Con la baja de Hernández y de Alan Pulido, Chivas liberó una cantidad considerable del presupuesto que se destinaba a ambos jugadores. Ahora, con ese margen económico, Amaury y Milito pondrán manos a la obra para la contratación de refuerzos de cara al torneo Clausura 2026, donde Chivas podría ser alcanzado en títulos por Toluca si los Diablos resultan campeones.

La afición del Guadalajara respaldó en todo momento al hijo pródigo, pues desde su presentación masiva en el Estadio Akron, Hernández expresó su amor por el rojiblanco; pero, para su mala fortuna, no logró conseguir el título número 13 con el Guadalajara.