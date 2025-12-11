Tigres toma ventaja en la final: derrota 1-0 a Toluca

Tigres dio el primer golpe en la final del Apertura 2025 al vencer 1-0 a Toluca en el Estadio Universitario, resultado que le permite viajar a la vuelta con una ligera, pero valiosa ventaja. El equipo de Guido Pizarro fue superior durante gran parte del encuentro y encontró en Ángel Correa al héroe de la noche.

Desde el arranque, El Volcán encendió la final con un ambiente imponente: mosaico, cánticos y pirotecnia que impulsaron a los felinos a dominar la primera mitad. Tigres generó seis disparos por ninguno del Toluca, pero se topó con un inspirado Hugo González, quien evitó al menos dos goles cantados.

Primero, al 17´, voló para desviar un tiro al ángulo de Jesús Garza y, minutos después, rechazó un potente zurdazo de Diego Lainez que terminó rebotando en el travesaño.

¡¡¡Dale, dale Angelito!!! Correa abre el marcador en la Gran Final del Futbol Mexicano. pic.twitter.com/W9jrog0o1p — Club Tigres (@TigresOficial) December 12, 2025

TOLUCA INTENTÓ REACCIONAR, PERO SIN ÉXITO

La presión local rindió frutos en el complemento, cuando Ángel Correa culminó una jugada colectiva para marcar el único tanto del encuentro.

El gol obligó a Toluca a reaccionar y estuvo muy cerca del empate: Jesús Ángulo quedó mano a mano con Nahuel Guzmán y, tras un disparo que pasó entre las piernas del arquero, el balón se frenó milagrosamente antes de entrar. Garza apareció para despejar y salvar a Tigres.

Con los Diablos volcados al frente, los universitarios encontraron espacios al contragolpe. Correa tuvo el 2-0 al 68´, pero falló frente a González. La recta final se tornó tensa y Toluca terminó con diez hombres por la expulsión de Robert Morales en tiempo de compensación.

El 1-0 deja a Tigres con buenas sensaciones rumbo a la vuelta del domingo 14 de diciembre en el Nemesio Diez.

Toluca está obligado a ganar por dos goles para proclamarse bicampeón, mientras que Tigres buscará mantener la ventaja; un empate global enviaría la serie al tiempo extra y, si es necesario, a penales.