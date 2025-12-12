Yaquis cae en el primero en casa ante Algodoneros de Guasave

Los Yaquis de Obregón no pudieron sostener una ventaja tempranera y terminaron cayendo 5-4 ante los Algodoneros de Guasave, al abrir la serie en el Estadio Yaquis. El batazo decisivo llegó en la parte alta del noveno episodio, cuando Levi Jordan conectó cuadrangular solitario por todo el jardín central ante los envíos de Efraín Contreras, rompiendo el empate a cuatro carreras y sellando la victoria para la visita.

El conjunto de la Antigua Cajeme tuvo un arranque prometedor al tomar ventaja desde la segunda entrada baja. Un wild pitch permitió que Víctor Mendoza timbrara la carrera de la quiniela. Posteriormente, en el quinto episodio, Obregón amplió la diferencia con tres anotaciones más, producto de triples consecutivos de Kevin Villavicencio y Taiki Sekine. Para Sekine, el batazo significó su imparable número 200 en la Liga Mexicana del Pacífico, cifra importante en su trayectoria dentro del circuito invernal. Al cierre del quinto inning, los Yaquis dominaban el encuentro 4-0.

Sin embargo, Guasave reaccionó oportunamente. En la parte alta del séptimo episodio fabricaron dos carreras para acercarse en el marcador 4-2. Un inning después, Orlando Piña conectó cuadrangular de dos carreras para empatar el juego a cuatro, silenciando momentáneamente el estadio.

La derrota volvió a señalar un punto sensible para Obregón: el relevo. Samuel Zazueta volvió a fallar en la hora clave al permitir el jonrón del empate, mientras que Efraín Contreras cargó con la derrota al aceptar el cuadrangular decisivo de Jordan en el noveno capítulo.

Por Guasave, el abridor Jacob Nix lanzó seis entradas sin decisión, permitiendo cinco imparables y cuatro carreras, con dos bases por bolas y dos ponches. Jeff Ibarra se apuntó la victoria y Manuel Castro se adjudicó el salvamento. Por los Yaquis, Fernando Sánchez tuvo una buena salida de cinco entradas y dos tercios, con dos hits, tres pasaportes y dos ponches, aunque se fue sin decisión.

La serie continúa este sábado a partir de las 6:10 horas. Por Obregón subirá a la lomita Odrisamer Despaigne, mientras que Guasave enviará a Saúl Vázquez, quien hasta hace un par de semanas vestía la casaca de los Yaquis.