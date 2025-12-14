  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis pinta de blanco a Algodoneros y se queda con la serie

El marcador final quedó 4-0, con gran labor en el montículo de Brandon Brennan

Dic. 14, 2025
Yaquis pinta de blanco a Algodoneros y se queda con la serie

Brandon Brennan, quien además ha tenido un gran repunte en esta segunda vuelta, lanzó magistralmente durante siete entradas completas para guiar a Obregón a una victoria importantísima, que le da confianza al equipo local en su lucha por los primeros lugares de la segunda vuelta.

De nueva cuenta, Sebastián Elizalde la voló por todo el jardín derecho para conectar su segundo cuadrangular de la serie.

Obregón pisó la registradora en la parte baja de la primera entrada con un panorámico cuadrangular de Sebastián Elizalde para poner el 1-0 en la pizarra.

CLARIDAD

En la parte baja de la tercera entrada, Elizalde volvió a aparecer y con doblete por toda la raya de la primera base impulsó a Evin Villavicencio para el 2-0 de los Yaquis.

Todavía los de casa aprovecharon en la sexta baja, cuando Allen Córdoba pegó doblete por el jardín derecho y mandó dos carreras a la registradora para aumentar la ventaja a 4-0, cifras definitivas, ya que ninguna de las dos escuadras volvió a pisar el pentágono.

El ganador fue el derecho de los Yaquis, Brandon Brennan, con labor de siete entradas completas, en las que aceptó cuatro imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis contrarios. Desfilaron tres lanzadores más sin mayor problema.

Por Algodoneros abrió y cargó con la derrota Jorge Pérez, quien trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro imparables, dos carreras, otorgó cinco bases por bolas y recetó dos ponches. Fue auxiliado por cuatro lanzadores más.

Este lunes hay descanso general en la liga. Para el martes, los Yaquis aterrizan en tierras cachanillas para enfrentar a los Caballeros Águilas en serie de martes, miércoles y jueves. Los partidos darán inicio en punto de las 8:30 p.m.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Yaquis de Obregón empata la serie ante Algodoneros
Deportes

Yaquis de Obregón empata la serie ante Algodoneros

Diciembre 13, 2025

Gran labor de Odrisamer Despaigne, apoyado por el aporte ofensivo de tres cuadrangulares

Yaquis cae en el primero en casa ante Algodoneros de Guasave
Deportes

Yaquis cae en el primero en casa ante Algodoneros de Guasave

Diciembre 12, 2025

Guasave se impone 5-4; Obregón buscará empatar la serie este sábado

Yaquis deja la serie en Guadalajara
Deportes

Yaquis deja la serie en Guadalajara

Diciembre 11, 2025

Obregón cae ante Charros 4-0; es la tercera serie consecutiva que se pierde