Yaquis pinta de blanco a Algodoneros y se queda con la serie

Brandon Brennan, quien además ha tenido un gran repunte en esta segunda vuelta, lanzó magistralmente durante siete entradas completas para guiar a Obregón a una victoria importantísima, que le da confianza al equipo local en su lucha por los primeros lugares de la segunda vuelta.

De nueva cuenta, Sebastián Elizalde la voló por todo el jardín derecho para conectar su segundo cuadrangular de la serie.

Obregón pisó la registradora en la parte baja de la primera entrada con un panorámico cuadrangular de Sebastián Elizalde para poner el 1-0 en la pizarra.

CLARIDAD

En la parte baja de la tercera entrada, Elizalde volvió a aparecer y con doblete por toda la raya de la primera base impulsó a Evin Villavicencio para el 2-0 de los Yaquis.

Todavía los de casa aprovecharon en la sexta baja, cuando Allen Córdoba pegó doblete por el jardín derecho y mandó dos carreras a la registradora para aumentar la ventaja a 4-0, cifras definitivas, ya que ninguna de las dos escuadras volvió a pisar el pentágono.

El ganador fue el derecho de los Yaquis, Brandon Brennan, con labor de siete entradas completas, en las que aceptó cuatro imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis contrarios. Desfilaron tres lanzadores más sin mayor problema.

Por Algodoneros abrió y cargó con la derrota Jorge Pérez, quien trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro imparables, dos carreras, otorgó cinco bases por bolas y recetó dos ponches. Fue auxiliado por cuatro lanzadores más.

Este lunes hay descanso general en la liga. Para el martes, los Yaquis aterrizan en tierras cachanillas para enfrentar a los Caballeros Águilas en serie de martes, miércoles y jueves. Los partidos darán inicio en punto de las 8:30 p.m.