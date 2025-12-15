Toluca vs Tigres: la tanda de penales más larga en la historia de la Liga MX

Final Apertura 2025

La Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres quedará marcada como una de las más dramáticas y memorables del futbol mexicano.

En el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos se proclamaron campeones tras imponerse en una histórica tanda de penales que alcanzó los 24 cobros , la más larga jamás registrada en una Final de la Liga MX.

El partido estuvo cargado de tensión hasta el último instante. Luego de una serie interminable desde los once pasos, Toluca selló el título gracias al tanto definitivo de Alexis Vega, después de que Ángel Correa fallara su disparo para Tigres.

En total, ambos equipos patearon 12 penales cada uno. Tigres acertó en 8 ocasiones y Toluca en 9 para alzarse con el bicampeonato.

El gol del título en este final de película https://t.co/v1rrZxksdw pic.twitter.com/ztBcmkpOsZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

LE QUITA RÉCORD A FINAL DE LA TEMPORADA 82-83

Con esta forma de terminar el encuentro, la Final del Apertura 2025 superó el récord previo de la tanda más extensa en una serie por el campeonato.

Hasta antes de este encuentro, la Final más larga había sido la disputada entre Puebla y Chivas en la temporada 1982-83, cuando se realizaron 18 disparos (nueve por equipo) y la Franja se coronó con marcador de 7-6.

El nuevo récord impuesto por Toluca y Tigres representó para los aficionados un desenlace emocionante que mantuvo atentos incluso a quienes no son seguidores de alguno de los dos equipos que disputaron el encuentro.

FINALES DE LA LIGA MX DECICIDAS EN TANDA DE PENALES

1981-82

1982-83

Verano 1999

Invierno 2000

Clausura 2004

Apertura 2008

Bicentenario 2010

Clausura 2013

Apertura 2015

Apertura 2016

Apertura 2019

Apertura 2021

Apertura 2025

La Final del Apertura 2025 ya es parte de la historia grande del futbol mexicano, no solo por el campeonato de Toluca, sino por haber protagonizado la definición por penales más larga jamás vista en una Final de la Liga MX.