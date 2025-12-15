Serie del Caribe 2026 en riesgo: México, Puerto Rico y República Dominicana no asistirán a Venezuela

La Serie del Caribe 2026 atraviesa un escenario incierto luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana confirmaran que no participarán en el torneo programado del 1 al 7 de febrero en Caracas, Venezuela, debido a "situaciones externas ajenas a su control".

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que las tres ligas comunicaron formalmente su decisión durante una Asamblea General Extraordinaria. En ese contexto, el organismo señaló que continúa evaluando "de manera responsable" las alternativas disponibles y que mantendrá informada oportunamente a la afición sobre el futuro del certamen.

FACTORES DE CONTEXTO GEOPOLÍTICO

De acuerdo con la CBPC, México "no se encuentra en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026", postura que fue compartida por las ligas de Puerto Rico y República Dominicana.

Aunque no se detallaron públicamente las causas específicas, la Confederación reconoció que se discutieron "diversos factores externos asociados al contexto geopolítico actual".

Pese a las ausencias, la CBPC respaldó a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), asegurando que cuenta con "las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento" y valoró los esfuerzos adelantados en la planificación del torneo.

¿QUIÉNES JUGARÍAN LA SERIE DEL CARIBE ENTONCES?

Si la decisión de las tres potencias caribeñas se mantiene, la Serie del Caribe 2026 se disputaría con Venezuela como país sede, junto a las selecciones invitadas de Colombia, Cuba, Panamá y el equipo Japan Breeze, de Japón.

A pesar de todo esto, la Confederación también contempla un escenario alternativo. En caso de que el evento no pueda realizarse en Venezuela, se evalúa trasladar la sede a alguno de los países invitados, tal como ocurrió en 2019, cuando la competición se llevó a cabo en Panamá por la situación política venezolana.

La CBPC reiteró que el diálogo con las ligas se ha dado "en un marco de respeto institucional" y que mantendrá un monitoreo constante de la situación para tomar la mejor decisión posible sobre el futuro de la Serie del Caribe 2026.