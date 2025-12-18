Desde "morro" hasta "trumpismo": Conoce las nuevas palabras que se integran al Diccionario de la Lengua Española

La Real Academia Española (RAE) anunció este 15 de diciembre de 2025 la incorporación de 330 nuevas palabras y acepciones a la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), una actualización que refleja cómo hablamos, escribimos y pensamos en la actualidad.

Las nuevas voces abarcan campos tan diversos como la ciencia, la física, la química, la medicina y la meteorología, pero también incluyen términos del lenguaje coloquial, internet, medios de comunicación, expresiones complejas y extranjerismos.

El idioma no se queda quieto, aunque a veces nos gustaría que ciertas palabras no existieran. En pocas palabras: el español se actualiza al ritmo de la vida moderna.

Entre los términos más llamativos se encuentra "milenial", definido como la generación nacida entre 1981 y 1996, así como "loguearse", una acción cotidiana para millones de personas que acceden a plataformas digitales mediante usuario y contraseña.

También destaca "turismofobia", que alude al rechazo al turismo masivo, un concepto cada vez más presente en ciudades saturadas de visitantes.

El diccionario también da espacio al habla coloquial con palabras como "marcianada", usada para describir algo raro o disparatado, y "brutal", que en su uso actual puede significar algo magnífico o maravilloso.

TRUMP EN LA RAE

En el ámbito político y social, la RAE incluyó "trumpismo", definido como el movimiento político y social asociado a las ideas, estilo y discurso del expresidente estadounidense Donald Trump.

La incorporación de este término refleja cómo ciertos fenómenos políticos trascienden fronteras y se consolidan como conceptos de uso frecuente en medios, análisis y debates públicos.

NUEVAS PALABRAS: DESDE TÉRMINOS REGIONALES MEXICANOS

México también dice "presente" en esta actualización. Voces como "morro", "chamaco" y "chamaca", ampliamente usadas en el país para referirse a niños y jóvenes, ya forman parte oficial del DLE, confirmando que el español se construye desde sus variantes regionales.

En el terreno cultural aparecen términos como "microteatro", un formato escénico breve y cercano, y "crudivorismo", una corriente alimentaria basada en productos crudos.

En cuanto a expresiones complejas, se suman "alfombra mágica", "foto de familia", "juguete roto" y "meter la directa", mientras que los extranjerismos crudos incluyen términos ya normalizados en la vida digital como gif, hashtag, streaming y mailing.

La ciencia también gana terreno con palabras como "gravitón" en física, "termoquímico" en química, "cuperosis" y "narcoléptico" en el ámbito médico, así como "engelamiento" y "engelante" en meteorología.

La RAE confirmó que la edición 24 del Diccionario de la Lengua Española se presentará en noviembre de 2026. Mientras tanto, el mensaje es claro: el español no solo se conserva, también se adapta. Y sí, aunque a algunos les cueste aceptarlo, "morro" ya es oficialmente correcto.