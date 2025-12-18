  • 24° C
Internacional / Mundo

18 de diciembre: Día Internacional del Migrante. Derechos, desafíos y contribuciones globales

Millones de personas que dejan sus hogares por razones económicas, sociales o climáticas, enfrentan riesgos significativos como un motor de desarrollo

Dic. 18, 2025
Imágenes y relatos de personas en movimiento alrededor del mundo reflejan los desafíos y esfuerzos de quienes dejan su hogar en busca de seguridad
Cada 18 de diciembre, la comunidad internacional celebra el Día Internacional del Migrante, proclamado por las Naciones Unidas en el año 2000. Esta fecha busca promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen por motivos sociales, políticos o económicos, así como visibilizar sus contribuciones a la sociedad.

La ONU establece, a finales de 2021, que más de 59 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido a conflictos, inseguridad y efectos del cambio climático. Muchas de estas migraciones no ocurren de manera segura ni ordenada; al contrario, cada año millones de personas enfrentan rutas peligrosas para llegar a nuevos destinos. Ante esta situación, el lema de 2023 para la conmemoración es "por el bien de todos, gestión humana y ordenada de la migración".

IMPORTANCIA DE LA MIGRACIÓN PARA EL DESARROLLO

No solo reconoce los retos que enfrentan quienes se desplazan, sino también el valor que aportan a sus comunidades de origen y destino. Trabajadores, estudiantes, emprendedores, artistas y miembros de familias migrantes impulsan el desarrollo económico y social, compartiendo conocimientos, experiencias y habilidades. Cuando se gestiona de manera adecuada, la movilidad de personas puede convertirse en un pilar para alcanzar el desarrollo sostenible y la prosperidad, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 establecidos durante la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nueva York en septiembre de 2023.

MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

En la reciente cumbre de la COP28 en Dubái, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó cómo el cambio climático impacta directamente a las personas que migran, haciendo hincapié en la necesidad de soluciones inclusivas y equitativas. Promover alianzas con migrantes, mujeres, jóvenes y personas con discapacidades se considera fundamental para enfrentar desafíos globales y garantizar que las comunidades puedan adaptarse y prosperar.

La conmemoración del Día Internacional del Migrante subraya que cada persona puede marcar una diferencia y convertirse en agente de cambio. Las decisiones y esfuerzos colectivos de hoy son clave para construir sociedades más justas, seguras y preparadas para los retos del futuro. La migración, bien gestionada, no solo protege a quienes se trasladan, sino que también puede generar oportunidades económicas, sociales y ambientales para todos.

Más allá de cifras y estadísticas, es una invitación a reconocer la humanidad compartida de quienes atraviesan fronteras en busca de seguridad, oportunidades y dignidad. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la inclusión y la construcción de comunidades más justas, donde cada persona pueda desarrollar su potencial sin importar su origen.

Fernanda Rodríguez
