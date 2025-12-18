18 de diciembre: Día Internacional del Migrante. Derechos, desafíos y contribuciones globales

Cada 18 de diciembre, la comunidad internacional celebra el Día Internacional del Migrante, proclamado por las Naciones Unidas en el año 2000. Esta fecha busca promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen por motivos sociales, políticos o económicos, así como visibilizar sus contribuciones a la sociedad.

La ONU establece, a finales de 2021, que más de 59 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido a conflictos, inseguridad y efectos del cambio climático. Muchas de estas migraciones no ocurren de manera segura ni ordenada; al contrario, cada año millones de personas enfrentan rutas peligrosas para llegar a nuevos destinos. Ante esta situación, el lema de 2023 para la conmemoración es "por el bien de todos, gestión humana y ordenada de la migración".

IMPORTANCIA DE LA MIGRACIÓN PARA EL DESARROLLO

No solo reconoce los retos que enfrentan quienes se desplazan, sino también el valor que aportan a sus comunidades de origen y destino. Trabajadores, estudiantes, emprendedores, artistas y miembros de familias migrantes impulsan el desarrollo económico y social, compartiendo conocimientos, experiencias y habilidades. Cuando se gestiona de manera adecuada, la movilidad de personas puede convertirse en un pilar para alcanzar el desarrollo sostenible y la prosperidad, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 establecidos durante la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nueva York en septiembre de 2023.

MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

En la reciente cumbre de la COP28 en Dubái, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó cómo el cambio climático impacta directamente a las personas que migran, haciendo hincapié en la necesidad de soluciones inclusivas y equitativas. Promover alianzas con migrantes, mujeres, jóvenes y personas con discapacidades se considera fundamental para enfrentar desafíos globales y garantizar que las comunidades puedan adaptarse y prosperar.

La conmemoración del Día Internacional del Migrante subraya que cada persona puede marcar una diferencia y convertirse en agente de cambio. Las decisiones y esfuerzos colectivos de hoy son clave para construir sociedades más justas, seguras y preparadas para los retos del futuro. La migración, bien gestionada, no solo protege a quienes se trasladan, sino que también puede generar oportunidades económicas, sociales y ambientales para todos.

Más allá de cifras y estadísticas, es una invitación a reconocer la humanidad compartida de quienes atraviesan fronteras en busca de seguridad, oportunidades y dignidad. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la inclusión y la construcción de comunidades más justas, donde cada persona pueda desarrollar su potencial sin importar su origen.