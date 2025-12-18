Mueren siete tras estrellarse jet privado en Statesville en Carolina del Norte

Siete personas murieron luego de que un pequeño jet privado se estrellara poco después de despegar en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, informaron autoridades estatales.

Entre las víctimas se encontraría el expiloto de Nascar Greg Biffle junto con "miembros de su familia inmediata", según un comunicado oficial, aunque la identidad final de los ocupantes aún no ha sido confirmada por la oficina del forense debido al incendio posterior al impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana, de acuerdo con Bill Hamby, jefe adjunto del condado de Iredell. La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que la aeronave involucrada era un Cessna Citation 550 y señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) liderará la investigación para determinar las causas del siniestro.

UNA EXPLOSIÓN Y AVIÓN ENVUELTO EN LLAMAS

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó el hecho como "desgarrador" y destacó la trayectoria humana de Biffle, quien participó en labores de rescate tras el huracán Helene en el oeste del estado. "Mi corazón está con todos los que perdieron a un ser querido en este trágico accidente", expresó en redes sociales.

El creador de contenido y streamer de automovilismo Garrett Mitchell, conocido como "Cleetus McFarland", indicó que Biffle, su esposa y sus dos hijos viajaban para visitarlo cuando ocurrió el accidente. Biffle y Mitchell mantenían una estrecha amistad y colaboraron en misiones de ayuda humanitaria. Aunque Biffle tenía licencia de piloto, aún no se ha confirmado quién estaba a los mandos del avión.

Testigos en el aeropuerto relataron haber escuchado una fuerte explosión y ver el avión envuelto en llamas. Las autoridades locales informaron que, por el momento, no hay datos concluyentes sobre la causa del accidente.

El Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte, permanece cerrado mientras continúan las labores de emergencia y la investigación. Datos preliminares de rastreo indican que la aeronave alcanzó menos de 2.000 pies de altura antes de intentar regresar al aeropuerto.