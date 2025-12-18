Aviones de combate de EE.UU. operan frente a Venezuela en medio de tensiones y amenazas de Trump

Cinco aviones de combate de Estados Unidos realizaron operaciones frente a la costa de Venezuela, a pocos kilómetros de Caracas, en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Según datos del sistema de seguimiento Flight Radar, el despliegue incluyó dos aeronaves Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet, como parte de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

El F/A-18E Super Hornet es un caza multifunción de la Marina de EE.UU., diseñado para operar desde portaaviones y cumplir misiones de superioridad aérea, ataque terrestre, reconocimiento y guerra electrónica.

Por su parte, el EA-18G Growler es una variante especializada en guerra electrónica, equipada para interceptar y neutralizar radares y sistemas de comunicación enemigos, lo que permite debilitar defensas aéreas adversarias.

VAN 26 ATAQUES A EMBARCACIONES

El despliegue aéreo se produce poco después de que el ejército estadounidense confirmara un ataque contra una embarcación acusada de narcotráfico en el Pacífico oriental, que dejó cuatro muertos.

Con este operativo, ya suman 26 ataques a embarcaciones, con al menos 99 fallecidos, según cifras de la administración de Donald Trump. El presidente ha justificado estas acciones como parte de un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga.

Trump reiteró que no necesita autorización del Congreso para ordenar bombardeos contra objetivos vinculados al narcotráfico, incluso si se encuentran en territorio venezolano, aunque dijo que podría compartir información con el Legislativo.

Además, ha intensificado su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, advirtiendo sobre posibles ataques a "objetivos terrestres" en Venezuela.

TRUMP SIGUE PIDIENDO "SU PETRÓLEO"

En paralelo, el mandatario exigió que Venezuela devuelva activos que, según afirma, fueron incautados a empresas petroleras estadounidenses, y defendió el bloqueo a buques de crudo como parte de las sanciones de Washington.

Mientras tanto, compañías como Chevron mantienen exenciones para operar en el país sudamericano. Pese al endurecimiento del discurso, expertos señalan que medidas como bloqueos e incautaciones buscan evitar una confrontación militar directa y mantener la presión política sobre Caracas.