Nombran "Arquitecto de la paz" a Nicolás Maduro durante acto bolivariano

En el marco de la conmemoración por el fallecimiento de Simón Bolívar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles un acto oficial en Caracas donde se realizó la entrega de la sede rehabilitada de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Durante el evento, el mandatario recibió la distinción de "arquitecto de la paz".

El reconocimiento fue otorgado por representantes de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, una organización dedicada a preservar y difundir el legado histórico y político del Libertador. La información fue difundida por el medio Últimas Noticias y por declaraciones emitidas por el propio presidente durante la ceremonia.

REINAUGURACIÓN DE UN ESPACIO HISTÓRICO EN CARACAS

La actividad incluyó un recorrido por las instalaciones restauradas del inmueble, seguido de un acto protocolario. Durante su intervención, Maduro destacó el valor simbólico e histórico del edificio, al considerarlo un espacio clave para la educación, la memoria colectiva y la identidad nacional.

El mandatario subrayó que la rehabilitación busca devolver el lugar a la ciudadanía como un punto de encuentro para actividades culturales, educativas y formativas.

¿POR QUÉ SE ENTREGÓ LA SEDE DE LA SOCIEDAD BOLIVARIANA?

De acuerdo con el jefe del Estado, la entrega del inmueble tiene como finalidad poner estos espacios al servicio de las comunidades, centros educativos y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la enseñanza del pensamiento bolivariano.

"Es un honor entregar estos espacios para las comunidades, los liceos y toda la sociedad, para que se siga cultivando el ideal de Simón Bolívar por encima de las pretensiones y amenazas imperiales", expresó Maduro durante el acto.

Asimismo, agradeció a las instituciones y trabajadores que participaron en la restauración del edificio, al señalar que será un lugar destinado a procesos de formación basados en los valores del Libertador.

UN ACTO EN EL MARCO DE LOS 195 AÑOS DE BOLÍVAR

La reinauguración coincidió con la conmemoración de los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar, fecha que en Venezuela se recuerda como su "salto a la inmortalidad".

Durante su mensaje, Maduro reflexionó sobre el contexto político actual y afirmó que las presiones externas se transforman, a su juicio, en una fuente de resistencia y lucha. También destacó la dimensión histórica y continental del liderazgo de Bolívar, al señalar que su legado marcó de manera permanente el rumbo de América Latina.

"Bolívar no pereció; su espíritu quedó vigilante, viendo los destinos de su pueblo", expresó el mandatario al referirse a la vigencia del pensamiento bolivariano en el siglo XXI.

? | LO QUE HACE LA ENVIDIA: "EL ARQUITECTO DE LA PAZ":



Maduro se inventó su propio premio Nobel de La Paz y se lo dio a él mismo pero le puso el nombre de "Arquitecto de La Paz". pic.twitter.com/1Ft4Mq6lQo — News Day Mundo (@NewsDayMundo) December 18, 2025

¿QUÉ ES EL CICLO BOLIVARIANO MENCIONADO POR MADURO?

En su discurso, el presidente hizo referencia al llamado ciclo bolivariano, el cual, según explicó, inició en 1983 con las conmemoraciones del natalicio de Simón Bolívar y se mantiene vivo a través de las celebraciones de las gestas independentistas en la región.

Maduro sostuvo que este ciclo se consolidó en la etapa contemporánea con el liderazgo del expresidente Hugo Chávez, a quien atribuyó la revitalización del bolivarianismo como eje político e ideológico de Venezuela.

BOLIVARIANISMO Y VISIÓN POLÍTICA ACTUAL

Al cierre del acto, el mandatario afirmó que el bolivarianismo, desde su perspectiva, forma parte de una visión política centrada en el antiimperialismo, el anticolonialismo y la integración regional.

Según Maduro, estos principios continúan siendo un elemento de cohesión frente a los desafíos que enfrenta el país y se mantienen como un referente ideológico del proyecto político vigente.