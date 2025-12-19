Jueza Hannah Dugan es declarada culpable de obstruir detención de migrante mexicano por el ICE en Wisconsin

Un jurado federal declaró culpable a la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee, Wisconsin, por obstruir la labor de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un intento de detención de un migrante mexicano en situación irregular. El caso ha generado una fuerte discusión pública por ocurrir dentro de un tribunal y en medio de un clima político marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Los hechos se remontan al 18 de abril, cuando agentes federales intentaban arrestar a Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano de 31 años, mientras comparecía ante la justicia local por otro delito. Según el veredicto, la jueza habría intervenido de forma indebida para entorpecer la acción de las autoridades migratorias.

EL MOMENTO CLAVE DENTRO DEL JUZGADO

Hannah Dugan estaba al tanto de que existía una orden de detención federal contra Flores Ruiz. Ese día, agentes del ICE se encontraban en el exterior de los juzgados del condado esperando ejecutar el arresto. La jueza confrontó a los oficiales y les exigió que presentaran una orden judicial específica para encarcelar al migrante. Posteriormente, permitió que Flores Ruiz compareciera a otra audiencia de manera virtual, lo que evitó que saliera nuevamente a un espacio donde pudiera ser detenido.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que la magistrada facilitó que el migrante abandonara el área por un corredor alterno y una puerta privada de la sala de audiencias, con el objetivo de evitar su captura por parte de las autoridades federales.

EL VEREDICTO Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS

La magistrada fue absuelta del cargo de encubrimiento de un prófugo. El Gran Jurado del estado de Wisconsin concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener esa acusación, por lo que fue absuelta de un cargo de encubrimiento, pero podría enfrentarse hasta a seis años de prisión por el delito de obstrucción a procedimientos federales, aunque aún no se ha fijado fecha para la audiencia de sentencia.

REACCIONES TRAS LA DECISIÓN JUDICIAL

El abogado defensor de Dugan, Steve Biskupic, expresó su inconformidad con el fallo y aseguró que no logra comprender cómo el jurado pudo absolverla de un cargo y, al mismo tiempo, declararla culpable de otro cuando, según él, ambos se basaban en hechos similares.

El fiscal Brad Schimel rechazó que el proceso tuviera motivaciones políticas. Defendió los arrestos de migrantes dentro de juzgados al señalar que estos espacios son seguros, ya que reducen el riesgo de violencia tanto para los agentes como para las personas detenidas.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha reforzado sus políticas contra la migración irregular. Bajo su administración, los arrestos de migrantes en calles, centros públicos y tribunales se han vuelto más frecuentes.

Estas acciones han generado protestas de activistas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que los arrestos en juzgados disuaden a los migrantes de acudir a audiencias judiciales por miedo a ser detenidos.