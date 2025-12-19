La Casa Blanca se prepara para revelar cientos de miles de documentos del caso Jeffrey Epstein

El gobierno del presidente Donald Trump anunciará este viernes la liberación de cientos de miles de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein, el financista acusado de delitos sexuales. La muerte de Epstein en prisión en 2019, antes de enfrentar un nuevo juicio, convirtió su caso en uno de los más polémicos de la justicia estadounidense.

La difusión de los archivos se da tras la aprobación de una ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos no clasificados del caso. Las autoridades aclararon que el material será parcialmente censurado para proteger a las víctimas y que, por el momento, no se prevén nuevas imputaciones penales.

QUÉ DOCUMENTOS SE PUBLICARÁN

Todd Blanche, fiscal federal adjunto, indicó que la publicación incluirá todos los formatos, fotografías y materiales relacionados con las investigaciones sobre Epstein acumulados por diversas agencias federales a lo largo de los años.

El volumen inicial será de "varios centenares de miles" de documentos, aunque el proceso continuará en las próximas semanas hasta completar la totalidad de los archivos.

POSIBLES NUEVAS ACUSACIONES

Hasta ahora, las autoridades han descartado que la publicación de los documentos derive en nuevas imputaciones. Blanche explicó que la revisión del material sigue en curso, pero que no se han encontrado elementos que justifiquen acciones penales adicionales.

En julio pasado, el Departamento de Justicia y el FBI ya habían informado que no hallaron razones para abrir nuevos expedientes, lo que generó críticas incluso dentro del partido del propio Trump.

Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de menores y falleció en 2019 en la cárcel de Nueva York, oficialmente por suicidio. Su muerte provocó teorías de conspiración y acusaciones de encubrimiento que involucran a figuras influyentes del ámbito político, empresarial y del espectáculo.

Los documentos que se publicarán ahora podrían involucrar a varias personalidades que tuvieron contacto con Epstein en distintos momentos.

LA RELACIÓN DE TRUMP CON EPSTEIN

Donald Trump mantuvo una relación social con Epstein en el pasado, aunque asegura haberse distanciado antes de que se conocieran sus delitos. Durante su campaña de 2024, Trump prometió transparencia total sobre el caso, pero inicialmente intentó frenar la publicación de los archivos.

Finalmente, cedió ante la presión del Congreso y promulgó el 19 de noviembre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que establece un plazo de 30 días para difundir los documentos, plazo que vence este viernes.

CRÍTICAS A LA PUBLICACIÓN PARCIAL

Legisladores demócratas han criticado la difusión parcial de los archivos. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, declaró que la medida podría proteger a Trump de su pasado y consideró que la información publicada podría estar incompleta.

Recientemente, miembros de la Cámara de Representantes difundieron fotografías de Epstein junto a figuras públicas como Bill Clinton, Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen, Noam Chomsky y el propio Trump, con algunos rostros de víctimas cubiertos.

QUÉ ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA

La nueva ley obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos no clasificados relacionados con:

Jeffrey Epstein

Su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión

Personas implicadas en los procedimientos judiciales

Aunque la liberación de documentos no implica nuevas acusaciones inmediatas, el volumen y contenido del material podría reavivar el debate político, judicial y social en Estados Unidos, manteniendo vivo uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas.