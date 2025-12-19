  • 24° C
Internacional / Mundo

EE. UU. lanza la "Operación Ojo de Halcón" en Siria tras amenaza de Trump

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva no marca el inicio de un conflicto mayor

Dic. 19, 2025
EE. UU. lanza la "Operación Ojo de Halcón" en Siria tras amenaza de Trump

Estados Unidos ejecutó ataques aéreos a gran escala contra más de 70 objetivos en Siria, informó el Pentágono, en cumplimiento de la advertencia del presidente Donald Trump de responder tras la muerte de dos soldados estadounidenses.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva no marca el inicio de un conflicto mayor. "No es una guerra, es una declaración de venganza", escribió en la red social X. "Hoy perseguimos y neutralizamos a nuestros enemigos, y continuaremos haciéndolo".

Según Hegseth, las fuerzas estadounidenses pusieron en marcha la Operación Ojo de Halcón con el objetivo de desmantelar combatientes, infraestructura y depósitos de armas del grupo ISIS. La acción fue presentada como una respuesta directa al ataque contra fuerzas de EE. UU. ocurrido el 13 de diciembre en Palmira, Siria.

UTILIZAN EQUIPO ESPECIALIZADO

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que en la operación participaron aviones de combate, helicópteros de ataque y sistemas de artillería, dirigidos contra instalaciones y posiciones estratégicas de ISIS.

Además, Centcom difundió imágenes que muestran la coordinación entre la Fuerza Aérea y el Ejército estadounidense. En ellas se observan aviones F-15E Strike Eagle utilizando municiones guiadas por GPS, helicópteros AH-64 Apache con capacidad de armamento guiado por láser, y sistemas de artillería de alta movilidad M142, empleados para ataques de precisión.

Las autoridades estadounidenses no informaron de inmediato sobre bajas ni daños colaterales, mientras reiteraron que la operación busca reducir la capacidad operativa de ISIS en la región.

César Leyva
