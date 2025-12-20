  • 24° C
Internacional / Mundo

Blue Origin hace historia al llevar al espacio a persona en silla de ruedas en un vuelo comercial

Michaela Benthaus formó parte de la misión "Out of the Blue", integrada por seis tripulantes, y permaneció varios minutos en microgravedad

Dic. 20, 2025
Este logro representa un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos.
Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos, marcó un hito histórico el sábado 20 de diciembre de 2025 al enviar por primera vez al espacio a una persona en silla de ruedas en un vuelo comercial.

La protagonista fue Michaela "Michi" Benthaus, ingeniera aeroespacial y de mecatrónica de la Agencia Espacial Europea, quien se convirtió en la primera persona con movilidad reducida en viajar más allá de la línea Kármán, situada a unos 100 kilómetros sobre la Tierra y reconocida como el límite del espacio.

Benthaus formó parte de la misión "Out of the Blue", integrada por seis tripulantes, y permaneció varios minutos en microgravedad durante un vuelo suborbital de aproximadamente 10 minutos, antes de regresar de manera segura a la superficie terrestre.

ACCESIBILIDAD PARA VIAJES ESPACIALES

Según destacó Blue Origin en la red social X, este logro representa "un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos". La compañía también subrayó que no fue necesario realizar modificaciones en la torre de lanzamiento ni en la cápsula, ya que ambas fueron diseñadas desde el inicio con criterios de accesibilidad.

La ingeniera sufrió una lesión medular tras un accidente de ciclismo de montaña en 2018 y celebró el impacto de la misión: "Estoy emocionada de mostrarle al mundo que las personas en silla de ruedas también pueden realizar un vuelo suborbital, y muy agradecida de que Blue Origin lo haga posible".

Hasta la fecha, la empresa de Bezos ha llevado a decenas de turistas espaciales más allá de la línea Kármán en misiones de entre 10 y 11 minutos. Entre las más mediáticas se encuentra un vuelo con una tripulación exclusivamente femenina, en el que participaron Lauren Sánchez, esposa de Bezos, y la cantante Katy Perry.

César Leyva
