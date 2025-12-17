Muere hombre en plaza abandonada de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles, agentes de la Policía Estatal hallaron a un hombre sin vida en la antigua Plaza Valle, al sur de Ciudad Obregón.

Fue a eso de las 07:30 horas, cuando los oficiales se movilizaron al complejo comercial abandonado; en calle Norman E. Borlaug y 300, a un costado de la colonia México. Lo anterior, luego de ser alertados mediante una llamada a la línea de emergencias 911.

Al revisar en la zona, los uniformados encontraron a un hombre inconsciente, sentado en una silla de ruedas, al interior de un local abandonado.

Por tal motivo, solicitaron la intervención de paramédicos de Cruz Roja, quienes se encargaron de revisarlo, determinando que ya no contaba con signos vitales.

Se dio a conocer que, el occiso es un hombre de aproximadamente 60 años de edad, delgado y de tez morena, quien vestía camisa azul y pantalón de mezclilla. A simple vista, no se le apreciaron huellas de violencia.

En apego a los protocolos, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia, para determinar las causas de su deceso. De igual modo, se harían las indagatorias pertinentes para establecer su identidad.