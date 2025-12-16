  • 24° C
Policiaca

Guerreras Buscadoras localizan dos cadáveres en fosa clandestina en San Ignacio Río Muerto

Los restos fueron entregados a personal de la Fiscalía del Estado, para las investigaciones correspondientes

Dic. 16, 2025
Los restos óseos de dos personas, fueron encontrados por las Guerreras Buscadoras de Cajeme, en las inmediaciones de San Ignacio Río Muerto.

El hallazgo se hizo en el rancho conocido como Los Pericos; y de acuerdo con información compartida por el colectivo en sus redes sociales, una de las osamentas tenía una camiseta interior de color rojo y una playera tipo polo, mientras que la otra no contaba con prendas. Ambas estaban sepultadas en una fosa de aproximadamente un metro de profundidad.

Tal y como lo establecen los protocolos, agentes ministeriales acompañaron al grupo de búsqueda durante su jornada, mientras que, los restos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de realizar las pruebas de ADN, para establecer la identidad de las víctimas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

