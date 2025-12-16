  • 24° C
Policiaca

Dan prisión preventiva a sujeto detenido por violencia familiar en Ciudad Obregón

El hombre habría hostigado a su expareja desde septiembre de 2023 hasta octubre de 2025

Dic. 16, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Enrique Everardo "N", de 34 años, por el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su expareja, una mujer de 20 años, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en distintas fechas entre septiembre de 2023 y octubre de 2025, dentro de un contexto de violencia sostenida, escalonada y reiterada ejercida por el imputado contra su expareja.

Las investigaciones, con perspectiva de género, establecen que, en septiembre de 2023, el imputado profirió amenazas de muerte y realizó actos de intimidación dirigidos a controlar y someter emocionalmente a la víctima, tanto en su domicilio como mediante conductas persistentes de hostigamiento.

Posteriormente, en agosto y septiembre de 2025, la violencia se intensificó al presentarse en el lugar de trabajo de la mujer, emitir insultos degradantes, amenazas directas y causar daños a su patrimonio, además de utilizar medios digitales para reforzar el amedrentamiento.

El 6 de octubre de 2025, la agresión escaló a un nivel de mayor riesgo cuando el imputado interceptó a la víctima en vía pública, volvió a amenazarla y utilizó un arma de postas para disparar contra su vehículo, advirtiéndole que la siguiente agresión sería directamente contra su integridad.

Estos hechos configuran un patrón de violencia familiar caracterizado por control, amenazas, daño patrimonial y agresiones verbales y psicoemocionales, elementos que fueron valorados por la autoridad judicial para sujetar a proceso al imputado, e imponerle el juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

