  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a joven con droga en Cócorit

Los agentes detectaron al individuo durante recorridos de vigilancia; lo denunciaron por presuntamente vender narcóticos

Dic. 16, 2025
Capturan a joven con droga en Cócorit

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven hombre, por la probable comisión del delito contra la salud, al traer consigo varias porciones de droga.

Lo anterior sucedió en la Comisaría de Cócorit; al norte de Ciudad Obregón, sitio en el que los oficiales realizaban recorridos de prevención, cuando recibieron una denuncia en la que se señaló a un hombre por presuntamente vender drogas en la vía pública, por lo que los policías localizaron al sujeto de nombre Jesús Antonio "N", de 20 años de edad, a quien se le aseguraron ocho envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, droga comúnmente conocida como crystal.

El detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, para el seguimiento de las investigaciones.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Alerta en colegio de Ciudad Obregón tras amenaza de alumno
Policiaca

Alerta en colegio de Ciudad Obregón tras amenaza de alumno

Diciembre 16, 2025

El estudiante dijo a sus compañeros que llevaría un arma a la escuela, por lo que la institución activó los protocolos de seguridad

El Fiscal General de Justicia presentó su Informe Anual de Labores 2025
Policiaca

El Fiscal General de Justicia presentó su Informe Anual de Labores 2025

Diciembre 15, 2025

El documento será analizado por los integrantes del Congreso del Estado

Vinculan a proceso a Ernesto “El Pato de Lucas”
Policiaca

Vinculan a proceso a Ernesto “El Pato de Lucas”

Diciembre 15, 2025

Ernesto “N” es investigado por desviar más de 287 millones de pesos del presupuesto público