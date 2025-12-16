Capturan a joven con droga en Cócorit

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven hombre, por la probable comisión del delito contra la salud, al traer consigo varias porciones de droga.

Lo anterior sucedió en la Comisaría de Cócorit; al norte de Ciudad Obregón, sitio en el que los oficiales realizaban recorridos de prevención, cuando recibieron una denuncia en la que se señaló a un hombre por presuntamente vender drogas en la vía pública, por lo que los policías localizaron al sujeto de nombre Jesús Antonio "N", de 20 años de edad, a quien se le aseguraron ocho envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, droga comúnmente conocida como crystal.

El detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, para el seguimiento de las investigaciones.