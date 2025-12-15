Vinculan a proceso a Ernesto “El Pato de Lucas”

Por la probable responsabilidad en el delito de peculado, durante audiencia de continuación se definió la vinculación a proceso de Ernesto “El Pato de Lucas”, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y exfuncionario del gobierno de Claudia Pavlovich, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La dependencia detalló que, durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para acreditar la probable participación del imputado en la distracción de recursos públicos pertenecientes a la administración estatal para usos ajenos a su objeto, logrando así que el Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en su contra.

En este sentido se le acusa de suscribir contratos, durante su encargo como titular de esa dependencia, para desviar más de 287 millones de pesos destinados al pago de impuestos (ISR). Mediante un fideicomiso para un "Plan de Beneficios Múltiples" sin autorización fiscal, distrajo indebidamente recursos de la partida de nómina estatal en complicidad con otros servidores públicos y particulares.

Aunado a lo anterior, la autoridad judicial estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de tres meses, el cual vence el próximo 13 de marzo de 2026, tiempo en el que se continuará con la indagatoria correspondiente.