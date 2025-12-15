Catean vivienda en Cedros II, al poniente de Ciudad Obregón

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó una orden de cateo en la zona poniente de Ciudad Obregón, con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el Ejército.

La diligencia se realizó en un domicilio ubicado en calle Andelú entre Michel y Livry del fraccionamiento Cedros II, minutos después de que se registrara una persecución sobre la calle 300, desde la Kino hasta la Meridiano.

Policías estatales y personal militar se hicieron cargo de brindar resguardo e impedir que civiles se acercaran, en tanto que los agentes ministeriales realizaban una minuciosa inspección en el domicilio.

De manera extraoficial, trascendió que cinco personas fueron detenidas, mismas que serían puestas a disposición de la autoridad competente.