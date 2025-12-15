En Hermosillo, vinculan a proceso al "Mambo" por dos homicidios

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Ángel Guadalupe "N", alias "El Mambo", identificado como objetivo criminal de alta peligrosidad e integrante de una célula delictiva generadora de violencia, por su probable responsabilidad en dos homicidios en Hermosillo.

En el primer caso, el imputado fue vinculado a proceso por el homicidio calificado de Rafael "N", ocurrido el pasado 31 de marzo, en un domicilio de la invasión Tres Reynas. La investigación establece que la víctima fue atacada con arma de fuego al asomarse por una ventana, perdiendo la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones en el tórax.

Además, es señalado como presunto responsable del homicidio de José Alberto "N", derivado de hechos registrados del pasado 1 de febrero, en la colonia Almacén; la víctima fue localizada con una herida producida por proyectil de arma de fuego en el tórax y trasladada a un hospital, donde posteriormente perdió la vida.

En ambos procesos, el imputado se reservó su derecho a declarar; no obstante, el Agente del Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para que el juez resolviera la vinculación a proceso en los términos solicitados, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.