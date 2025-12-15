  • 24° C
Capturan a menor con arma blanca en Ciudad Obregón

Los agentes sorprendieron al jovencito husmeando en un domicilio

En atención a un reporte a la línea de emergencias, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven de 16 años de edad en la colonia Morelos.

Se trata de Francisco Guadalupe “N”, quien fue sorprendido por los agentes husmeando en una vivienda, tal y como lo reportaron residentes del referido sector ubicado al noroeste de Ciudad Obregón.

Luego de asegurarlo por estar en propiedad privada, los uniformados procedieron a practicarle una revisión, mediante la que le encontraron un arma blanca entre sus pertenencias.

Por tal motivo, el menor de edad fue detenido y se le trasladó a la Jefatura de Policía. Posteriormente, quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

