Capturan a menor con arma blanca en Ciudad Obregón

En atención a un reporte a la línea de emergencias, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven de 16 años de edad en la colonia Morelos.

Se trata de Francisco Guadalupe “N”, quien fue sorprendido por los agentes husmeando en una vivienda, tal y como lo reportaron residentes del referido sector ubicado al noroeste de Ciudad Obregón.

Luego de asegurarlo por estar en propiedad privada, los uniformados procedieron a practicarle una revisión, mediante la que le encontraron un arma blanca entre sus pertenencias.

Por tal motivo, el menor de edad fue detenido y se le trasladó a la Jefatura de Policía. Posteriormente, quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargaría de definir su situación legal.