Agresión armada deja una víctima mortal en la comisaría de Esperanza

La víctima mortal en hechos violentos número 15 del mes de diciembre se registró en un nuevo hecho violento en la comisaría de Esperanza, correspondiente al municipio de Cajeme, donde una persona del sexo masculino fue privada de la vida por sujetos armados la noche de este domingo.

El hecho se suscitó alrededor de las 20:40 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, las víctimas se encontraban por fuera de un domicilio ubicado por la calle José María Morelos y Pavón, entre Tamaulipas y Aguascalientes, cuando un grupo de sujetos armados arribó y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima.

Sobre la víctima mortal no se detalló su identidad, solo que era una persona de sexo masculino, y que, pese a que al sitio acudió rápidamente una unidad de Cruz Roja, solo se pudo determinar que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de realizar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de Ley.