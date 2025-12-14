  • 24° C
Policiaca

Hallan fosa con restos humanos en Nogales

Personal de la Fiscalía se haría cargo de analizar lo encontrado por las Madres Buscadoras

Dic. 14, 2025
Durante una jornada de búsqueda en la zona de Pueblitos, en el municipio de Nogales, fue localizada una fosa con restos humanos en su interior.

Lo anterior sucedió en la zona de Pueblitos, sitio al que integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Nogales se trasladaron para atender denuncias anónimas sobre fosas clandestinas, logrando obtener resultados positivos al explorar en un predio.

El grupo de búsqueda estuvo acompañado por agentes ministeriales y elementos de la Guardia Nacional, quienes les brindaron resguardo en apego a los protocolos.

En cuanto a los restos óseos localizados, fueron entregados a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, instancia que se encargaría de las indagatorias y análisis correspondientes para identificar a la o las víctimas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

